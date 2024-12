"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga schwärmt von Ziehsohn

Die einstige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin Kinga verkündete vor wenigen Monaten die freudige Nachricht, Mama eines Pflegekindes geworden zu sein. Nun verbringen sie und ihr Spross erstmals Weihnachten zusammen – und die Niedersächsin kommt auf Instagram gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Letztes Jahr hätte ich es mir nicht träumen lassen können und jetzt füllt mein kleiner Löwe unser Haus mit Liebe und Leben und lässt im Alltag keine Langeweile aufkommen", schreibt sie unter eine Collage, die sie sowie den kleinen Jungen vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum zeigt.

Kinga führt weiter aus, die Feiertage in diesem Jahr "emotionaler als sonst" und "voller Dankbarkeit" mit ihrer Familie und ihren Freunden zu verbringen. "Es ist der Zauber der Weihnacht, wenn Wünsche in Erfüllung gehen. [...] Ein besonderes Fest dieses Jahr und wir wünschen auch euch allen eine schöne Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben", betont sie, bevor sie mit einer kleinen Botschaft an ihre Follower abschließt: "Gebt eure Träume nicht auf! Manchmal brauchen sie länger oder gehen auf Umwegen in Erfüllung!"

Die Neuigkeiten über ihr neues Familienmitglied teilte die einstige Reality-TV-Teilnehmerin im vergangenen Juli im Netz. Dafür veröffentlichte sie ein niedliches Bild, welches die kleine Hand ihres Pflegesohns zeigte, die ihren Finger umklammerte. "Jeder von uns hatte ein Leben vor 'Hochzeit auf den ersten Blick' und dieses Leben geht auch weiter. [...] Es gab einige berufliche Veränderungen, aber auch im Privaten hat sich einiges getan... Vor einiger Zeit bin ich Mama geworden", erklärte Kinga voller Stolz.

Instagram / kinga.hadeb Kinga, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin

Instagram / kinga.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga im Juli 2024

