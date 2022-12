"Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans ahnten Mortens Trennung

War Morten und Kingas Trennung abzusehen? Der Bergheimer und die Sachbearbeiterin haben sich in der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel das Jawort gegeben. Doch ihre Ehe sollte nicht für die Ewigkeit sein: Das TV-Paar geht mittlerweile wieder getrennte Wege. Zu den Hintergründen wollte es sich nicht äußern. Morten stellte jedoch klar, dass die fehlende körperliche Anziehung, um die er sich während der Dreharbeiten sorgte, nicht das Problem gewesen sei. Die Fans scheinen dennoch mit dem Liebes-Aus gerechnet zu haben!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [9. Dezember, 13:05 Uhr] hervorgeht, gaben 736 und damit 65,3 Prozent der Teilnehmer an, dass sie Morten und Kingas Trennung nicht überrascht hat. 391 (34,7 Prozent) hatten es hingegen überhaupt nicht kommen sehen. Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Das war so klar", schrieb ein User, während ein anderer betonte: "Ich bin schockiert."

Morten und Kinga haben sich jedoch im Guten getrennt. Nach dem Liebes-Aus widmeten sie sich auf Instagram gegenseitig rührende Worte. Der 41-Jährige schrieb zum Beispiel, dass seine Noch-Ehefrau immer ein Teil von ihm sein werde und er sich gerne an ihre gemeinsame Zeit zurückerinnere. "Ich wünsch dir von Herzen, dass dein Traum von deiner Familie in Erfüllung geht. Bleib so wie Du bist. Du bist eine tolle Frau", machte er abschließend deutlich.

