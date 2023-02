Nach "Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Kinga vergeben?

Ist Kinga wieder in festen Händen? Die Niedersächsin hatte im vergangenen Jahr im Rahmen der TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick den Bergheimer Morten geheiratet. Nachdem es bereits während der Flittertage zu ersten Differenzen gekommen war, setzten sie ihrer TV-Ehe nach den Dreharbeiten ein Ende. Inzwischen liegt die Trennung mehrere Monate zurück. Wie ist es Kinga seitdem ergangen? Hat sie vielleicht schon wieder einen neuen Partner?

In einem Instagram-Video mit Aron Schweizer, der an der fünften Staffel der Datingshow teilgenommen hatte, erzählte die Sachbearbeiterin, dass sie trotz ihrer drei Scheidungen noch nicht die Hoffnung auf die große Liebe verloren habe. Einen neuen Mann scheint es in ihrem Leben aber offenbar nicht zu geben: "Ich hoffe, dass ich – wo auch immer – meinen Mister Right finde, der 'Hochzeit auf den ersten Blick' nicht gesehen hat, weil das jetzt so mein Vorurteil ist. Ich würde mir wünschen, dass ich jemanden kennenlerne, der mich nicht im Fernsehen gesehen hat." Sie wolle einfach jemanden normal kennenlernen und nicht auf eine Person treffen, die schon so viel über sie gehört hat.

Mit ihrem zukünftigen Partner möchte Kinga alt werden. "Ich hoffe, dass sich jemand da draußen versteckt, wir grau und faltig werden und das Leben zusammen verbringen können, wir mit 80 Jahren auf der Bank mit einem Haufen Kinder oder Enkelkinder sitzen – totaler Nervenzusammenbruch – und sagen: 'Weißt du, Schatz, damals vor 30, 40 Jahren...'" Ihr Traummann sollte emphatisch sein, geduldig, ehrlich und aufrichtig.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Morten und Kinga

Sat.1 Kinga, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2022

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Morten und Kinga in den Flitterwochen

