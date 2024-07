Lisa Rinna feiert ihren 61. Geburtstag mit wilder Hotelparty

Lisa Rinna (61) wurde am gestrigen Donnerstag 61 Jahre alt! Dazu lud die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit aber nicht etwa zu einem gediegenen Kaffee- und Kuchenkränzchen ein – direkt nach dem Aufstehen wurde sie mit einer kleinen Party in ihrem Londoner Hotelzimmer überrascht! Auf Instagram teilt der Reality-TV-Star ein Video, in dem zu sehen ist, wie er noch im Bademantel und mit Hausschlappen die Zimmertür öffnet: Dahinter warten ein paar Freunde mit einer Menge Luftballons und im Hintergrund läuft 50 Cents (49) legendäres "In Da Club". Die Schauspielerin scheint sich riesig zu freuen! "Das ist das Beste überhaupt", hört man sie rufen, während sie direkt anfängt, wild zu dem Song zu tanzen.

Nicht nur ihre Freunde, auch Lisas Community freut sich sichtlich mit dem Geburtstagskind. In den Kommentaren wird sie mit Glückwünschen überhäuft: "Wie süß ist das denn?! Alles Gute zum Geburtstag", schreibt nicht nur eine Nutzerin. "Sie ist wirklich einer der lustigsten Menschen aller Zeiten", kommentiert ein weiterer Fan. Auch die Story der 61-Jährigen ist an diesem Tag voll mit Geburtstagsgrüßen, die Lisa repostet. Unter den Gratulanten finden sich auch einige bekannte Namen – auch ihre beiden Töchter Delilah Hamlin (26) und Amelia Gray Hamlin (23) teilen einige Schnappschüsse mit ihrer Mutter.

In den 80er-Jahren galt Lisa als das Sexsymbol schlechthin – und auch heute verzaubert sie noch mit ihrem Aussehen! Hauptsache auffallen – das scheint das Motto der Moderatorin zu sein. Deshalb liebt sie extravagante Looks, wie sie zuletzt erst auf der Pariser Fashion Week mal wieder unter Beweis stellte: Dort tauchte sie überraschenderweise mit platinblonder Igelfrisur und im klassischen Smoking auf.

Getty Images Amelia Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Hamlin , im April 2024

Instagram / lisarinna Lisa Rinna im Juni 2024

