Lisa Rinna (61) tanzt im knappen Bikini und begeistert Fans

Lisa Rinna (61) hat erneut ihre Fans begeistert! In einem Instagram-Post zeigt die Schauspielerin und ehemalige "Real Housewives Of Beverly Hills"-Darstellerin, wie sie in einem knappen, bunten Bikini zu Billie Eilishs (23) Chart-Hit "Bad Guy" tanzt. Komplettiert wurde der Look von einem Strohcowboyhut, während Lisa mit ausgelassener Energie ihre Tanzbewegungen präsentierte. Mit einem Augenzwinkern richtete sie sich in der Bildunterschrift an ihre Kritiker: "Ich habe endlich meine innere Schurkin freigelassen. Das hat früher immer alle so aufgeregt, also Prost."

Innerhalb kürzester Zeit füllte sich der Kommentarbereich mit Komplimenten und Begeisterung. Darunter auch von ihrer früheren TV-Kollegin Erika Jayne, die von ihrem durchtrainierten Körper schwärmte. Doch auch die Fans hielten sich mit Lobeshymnen nicht zurück. "Ich wünschte nur, ich würde so gut aussehen wie du", "Du siehst fantastisch aus! Mach weiter dein Ding" und "Du siehst verdammt umwerfend aus" lauten nur einige der begeisterten Fan-Kommentare unter dem Post.

Dass Lisa keine Scheu hat, sich unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen zu präsentieren, hat sie bereits häufig bewiesen. Das Reality-Sternchen schwärmt in Interviews immer wieder davon, wie positiv sich vor allem das Älterwerden auf ihre Einstellung und ihr Selbstbewusstsein auswirkt. "Man wird weiser, smarter und gibt einfach keinen F*ck mehr. Das macht für mich viel aus", erklärte sie kürzlich im Podcast "Who's the Asshole?".

Getty Images Lisa Rinna, TV-Bekanntheit

Getty Images Lisa Rinna, Januar 2025

