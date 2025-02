Sex über sechzig: Lisa Rinna schwärmt von heißem Liebesleben

Lisa Rinna (61), bekannt aus der Reality-Serie Real Housewives of Beverly Hills, spricht offen über ihr Liebesleben und verrät, wie sich dieses mit voranschreitendem Alter verändert habe. Im Podcast "Who's the Asshole?" beschreibt die Schauspielerin, dass sie mit über 60 Jahren nun viele Dinge entspannter sehe und sich insgesamt selbstbewusster fühle. "Man wird weiser, smarter und gibt einfach keinen F*ck mehr. Das macht für mich viel aus", erklärt Lisa. Ihr Ehemann Harry Hamlin, mit dem sie seit 1997 verheiratet ist, scheint das zu ihrem Glück ganz ähnlich zu sehen.

Bereits zuvor hatte die 61-Jährige in einem Interview mit Cosmopolitan Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. Dabei sprach Lisa davon, dass sich das Bedürfnis nach Intimität bei ihrem inzwischen 73-jährigen Ehemann altersbedingt verändert habe: "Das ist einfach die natürliche Entwicklung des Lebens." Sie erklärte, wie wichtig es sei, solche Veränderungen nicht persönlich zu nehmen. Stattdessen solle man eine Basis für gegenseitige Akzeptanz schaffen. So sei die Verbindung zwischen ihr und Harry stark geblieben, auch wenn sich die Taktung mittlerweile etwas verändert habe. "Wir haben wirklich großartigen Sex miteinander, und das hatten wir schon immer", betonte sie.

Lisa, die zusammen mit Harry zwei Töchter hat, macht aus ihrem Alterungsprozess kein Geheimnis – schließlich komme es für sie vor allem auf die innere Einstellung an: "Ich fühle mich nicht wie 60, und Harry fühlt sich nicht wie 72", erklärte sie mit einem Augenzwinkern. Die Schauspielerin, auch bekannt für ihre freizügigen Posts auf Instagram, zeigt keine Scheu, sich nackt zu präsentieren. "Aus alt mach neu!" schrieb sie im Dezember 2024 unter ein Bild, das sie komplett unbekleidet vor einem Spiegel zeigte. Für Lisa scheint das Älterwerden kein Grund für Zurückhaltung zu sein. Im Gegenteil: Sie möchte ihren Weg weiter selbstbewusst gehen, ohne sich von Konventionen oder gesellschaftlichen Erwartungen einschränken zu lassen.

Getty Images Lisa Rinna im September 2024

Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for Project Angel Food Lisa Rinna und Harry Hamlin im November 2023

