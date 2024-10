Lisa Rinna sorgt mit provokantem Covershooting für Aufsehen

Frauen über 60 sind nicht sexy? Wer das denkt, hat wohl noch nicht das neuste Covershooting von Lisa Rinna (61) gesehen. Auf Instagram teilt der Real Housewives of Beverly Hills-Star stolz die Ergebnisse ihres Modeljobs. Lisa trinkt darauf aus einem Gartenschlauch, während das Wasser ihr weißes T-Shirt durchnässt und so ihre Brüste sichtbar macht. Dabei wirft sie der Kamera einen lasziven Blick zu – ihr Augen-Make-up ist auffällig, ihre Lippen knallrot geschminkt und zu einem Kussmund geformt. Bei diesem Anblick kann wohl niemand bestreiten: Dieses Bild ist zwar provokativ, aber auch superheiß.

Provokation hin oder her – es ist wohl genau diese Art, die Lisas Fans so an ihr lieben. "Stell dir mal vor, du bist so eine Ikone", "Ich will so sein wie du" und "Wow" sind nur ein paar der vielen positiven Reaktionen, die die 61-Jährige an Zuspruch erhält. Dennoch sind nicht alle der Meinung, dass Aufnahmen wie diese zum Image der Schauspielerin passen. "Lisa, ich liebe dich, aber bist du die nächste Britney Spears?", fragt ein Fan noch ziemlich höflich, während ein weiterer kommentiert: "Obwohl ich gerne deinen Körper hätte, will ich mir nicht vorstellen, wie es für die Freunde deiner Töchter ist, solche Fotos ihrer zukünftigen Schwiegermutter zu sehen." Trotz der kritischen Stimmen ist sich die Mehrheit einig: "Selbstbewusst und bezaubernd wie immer."

Es scheint, als wolle Lisa niemanden vergessen lassen, dass sie bereits in den 1980er-Jahren als das Sexsymbol schlechthin galt. Die Moderatorin liebt es, durch nackte Haut und extravagante Outfits aufzufallen. Auch den Jahreswechsel nutzte sie, um ihre Community daran zu erinnern: Auf einem Spiegelselfie präsentierte sie sich splitterfasernackt und überließ trotz Emojis auf den intimsten Stellen nichts der Fantasie.

Getty Images Lisa Rinna im Dezember 2023

Getty Images Lisa Rinna bei der New York Fashion Week im September 2022

