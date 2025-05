"Beste Entscheidung": Harry Hamlin lobt Lisas RHOBH-Ausstieg

Harry Hamlin hat in einem aktuellen Interview verraten, dass der Ausstieg seiner Frau Lisa Rinna (61) bei "The Real Housewives of Beverly Hills" die wohl beste Entscheidung für ihre Familie gewesen sei. 2023 beendete Lisa nach acht Jahren ihre Teilnahme an der erfolgreichen Reality-TV-Show, eine Entscheidung, die sie laut Harry ganz bewusst traf. "Sie war danach absolut erleichtert – es war wie ein Aufatmen", erzählte er gegenüber Us Weekly. Das Paar hatte von Anfang an gezweifelt, ob die Teilnahme die richtige Wahl sei. Rückblickend war es aus Sicht von Harry jedoch eine wertvolle und zugleich kraftraubende Erfahrung.

Lisa Rinna bestätigte damals ihren Ausstieg und betonte, dass sie sich eine Rückkehr zur Show nur für eine gewaltige Gage vorstellen könne. "Wenn ein milliardenschwerer Sugar Daddy käme und mir 25 Millionen Dollar bietet, dann würde ich es machen", scherzte sie im Podcast Let's Not Talk About the Husband. Harry machte in der Sendung jedoch klar, dass er eine Rückkehr nicht befürworten würde: "Ich war die ganzen acht Jahre an deiner Seite. Ich weiß, was das alles mit dir gemacht hat. Es hat mehr genommen, als es gegeben hat." Beide sind sich heute einig, dass es für ihre Familie besser war, einen Schlussstrich zu ziehen. Während Lisa eine Pause vom Reality-TV nimmt, widmet sich Harry seinem Kochprojekt und der Vermarktung seiner eigenen Pastasauce, die einst als Nachbarschaftsgeheimtipp begann und inzwischen in den USA verkauft wird.

Abseits vom Reality-TV sind Lisa und Harry seit 1997 verheiratet und meistern jegliche Herausforderungen gemeinsam. In Interviews betonen beide immer wieder, wie wichtig ihnen Familie und ein harmonisches Zuhause sind. Die Schauspielerin liebt es, Zeit mit ihren Töchtern zu verbringen, und Harry schwärmt oft davon, wie sehr er die gemeinsamen Dinnerpartys im eigenen Haus genießt. Auch nach all den Jahren im Rampenlicht wirken sie wie ein eingespieltes Team, das sich gegenseitig unterstützt und auch schwere Zeiten gemeinsam durchsteht.

Getty Images Lisa Rinna und ihr Mann Harry Hamlin

Getty Images Amelia Gray Hamlin, Harry Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Belle Hamlin, Promi-Familie

