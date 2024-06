Lisa Rinna schockt mit neuem Look auf Pariser Fashion Week!

Auf den ersten Blick wird diese Frau wohl nicht jeder wiedererkannt haben: Lisa Rinna (60) überraschte vor wenigen Tagen auf der Pariser Fashion Week mit einer krassen Typveränderung. Normalerweise kennt man die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin mit dunklen Haaren und in figurbetonten Kleidern. Jetzt trägt sie einen völlig neuen Look! Der Reality-TV-Star präsentierte sich mit platinblonder Igelfrisur! Dazu trug sie einen schwarzen Smoking mit weißem Button-Up-Hemd, Fliege und Plateauschuhen sowie eine schwarze, markante Brille.

User der Plattform X scheinen sich einig, was sie von dem neuen Look der "Days of Our Lives"-Darstellerin halten. "Es ist, als wären Lisa Rinna und Harry Hamlin zu einer einzigen Person verschmolzen", scherzte ein Nutzer und zog damit einen optischen Vergleich zwischen Lisa und ihrem Ehemann. Andere sahen aber eine ganz andere Person in der 60-Jährigen: "Sie hätten Lisa Rinna als Einstein in 'Oppenheimer' besetzen sollen." Die Community bemerkte außerdem eine Ähnlichkeit zu dem amerikanischen Künstler Andy Warhol (✝58) und einer weiteren Berühmtheit: "Lisa Rinna, die als Rod Stewart (79) auf der Pariser Fashion Week auftritt, stand überhaupt nicht auf meiner Bingo-Karte."

Ob das Model von diesen Kommentaren verletzt sein könnte? Vermutlich nicht. Lisa ist bekannt dafür, mit ihren Looks Aufsehen zu erregen und zu polarisieren. So teilte die TV-Bekanntheit bereits einmal in einem Statement auf Instagram ihren Followern mit: "Ich liebe es, wenn ich Leute dazu bringen, 'Oh, mein Gott, was hat sie jetzt gemacht' zu sagen."

Instagram / lisarinna Lisa Rinna im Juni 2024

Getty Images Lisa Rinna bei der New York Fashion Week im September 2022

