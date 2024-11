Lisa Rinna ungewohnt lässig unterwegs mit ihrem Mann Harry

Na nu? So ein Outfit erwartet man von einer Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin eigentlich nicht! Darunter steckt Lisa Rinna (61), die ihren Mann Harry Hamlin zu einem gemeinsamen Mittagessen in Beverly Hills ausführte. Dabei trug sie einen ungewohnt legeren Look, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Sie kombinierte einen wilden schwarz-weiß gemusterten Fischerhut mit einer schwarzen Jacke und einem lockeren Shirt derselben Farbe. Den Look rundete die "Mommy Meanest"-Darstellerin mit einer grau marmorierten Jogginghose und Schlappen ab.

Der Ehemann der 61-Jährigen begleitete sie händchenhaltend in einem grauen Pullover und einer einfachen schwarzen Hose in ein schickes Restaurant. Das Paar wirkte laut der Zeitung ziemlich gut gelaunt und soll miteinander geplaudert haben. Obwohl Lisa und Harry schon fast seit drei Jahrzehnten verheiratet sind, scheinen die beiden ihre Zweisamkeit immer noch zu genießen. Das Promi-Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Delilah Belle und Amelia Gray und durch eine frühere Ehe mit Ursula Andress (88) ist Lisa auch die Stiefmutter von Harrys Sohn Dimitri Alexander.

Die "American Horror Stories"-Schauspielerin war ein prominentes Mitglied der Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills", verließ die Show allerdings im vergangenen Jahr nach acht Staffeln. Gegenüber People gestand die Kalifornierin, dass ihr Exit mehrere Gründe hatte: "Ich hasse es, wie ungesund die letzten Jahre von 'Real Housewives of Beverly Hills' wurden: Es war nicht mehr das Richtige für mich." Außerdem soll auch der plötzliche Tod ihrer Mutter und ein in der Show gezeigter Streit mit Kathy Hilton (65) zu ihrem Ausstieg geführt haben. Zu den ausgestrahlten Differenzen erklärte sie: "Die Geschichte wurde einfach nicht aus beiden Perspektiven beleuchtet, so wie ich es gerne gehabt hätte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Gray Hamlin, Harry Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Belle Hamlin, Promi-Familie

Anzeige Anzeige

MEGA Teddi Mellencamp Arroyave, Dorit Kemsley, Kathy Hilton, Kyle Richards und Lisa Rinna

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige