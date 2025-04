Lisa Rinnas Mutter wurde einst von Serienkiller angegriffen

Lisa Rinna (61) hat in ihrem Podcast "Let’s Not Talk About the Husband", den sie zusammen mit ihrem Ehemann Harry Hamlin moderiert, eine erschütternde Geschichte aus dem Leben ihrer Mutter, Lois Rinna, erzählt. Als Lois 30 Jahre alt war, wurde sie Opfer eines brutalen Angriffs durch den später als "Trailside Killer" bekannt gewordenen David Carpenter. Der Serienmörder, der ursprünglich Lois' Arbeitskollege war, überredete sie, in sein Auto zu steigen, um ihr sein angebliches Baby zu zeigen. Auf einer abgelegenen Straße zog er dann ein Messer und griff sie an. Lois wehrte sich hartnäckig, erlitt jedoch schwere Verletzungen an Kopf und Händen. Ihr Leben wurde letztlich durch das Eingreifen eines Militärpolizisten gerettet, der den Angreifer niederschoss.

Der Angriff fand im Jahr 1960 in San Francisco statt, lange bevor David seine grausame Mordserie begann. Nach Lois' Rettung wurde er verhaftet und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Inhaftierung beging David mehrere Morde – für sieben wurde er verurteilt, in zwei weiteren Mordfällen verdächtigt. Als ihm 1981 im Prozess die Todesstrafe drohte, begleitete Lisa ihre Mutter zum Gericht, in dem Lois gegen David aussagte. Lisa berichtete außerdem, wie sich die Ereignisse auf ihre Mutter auswirkten: Lois habe über drei Monate im Krankenhaus verbracht und lange gebraucht, bis es ihr wieder gut gegangen sei.

Lois, die 2021 mit 93 Jahren verstarb, hatte trotz der traumatischen Erlebnisse einen bleibenden Eindruck bei ihrer Tochter hinterlassen. Lisa betonte im Podcast, wie bewundernswert stark ihre Mutter gewesen sei und dass sie ihre Kinder stets liebevoll aufgezogen habe. Lois' Begegnung mit David erzählt nicht nur eine beängstigende Geschichte, sondern zeigt auch, welche unglaublichen Widrigkeiten Menschen überstehen können. Lisa, die durch ihre Rolle in Real Housewives of Beverly Hills bekannt wurde, teilte die Geschichte nicht nur, um das Erlebte in Erinnerung zu rufen, sondern auch, um die Verletzlichkeit und gleichzeitige Stärke ihrer Mutter zu würdigen.

Getty Images Lois und Lisa Rinna bei einem Event in Beverly Hills im April 2008

Instagram / lisarinna Lisa Rinna mit ihren Eltern Frank und Lois

