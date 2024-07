Nach zwei Jahren: Patrick Nuo feiert sein Comeback im Netz!

Patrick Nuo (41) ist zurück! Nach über zwei Jahren gibt der Sänger ein Lebenszeichen in den sozialen Medien. In seinem neuesten Beitrag auf Instagram teilt der Schweizer auf gelbem Hintergrund mit schwarzen Buchstaben einen emotionalen Spruch von Mutter Teresa (✝87): "Du kannst tun, was ich nicht tun kann. Ich kann tun, was du nicht tun kannst. Gemeinsam können wir großartige Dinge tun." Im Anschluss wünscht er seinen Followern einen "wundervollen Tag". Der Standort Colorado, den er in seinem Beitrag markiert, erklärt, dass der ehemalige DSDS-Juror sich immer noch in Amerika befindet.

Vor wenigen Jahren zog Patrick nach Los Angeles, da seine ehemalige Ehefrau Molly Schade dort gelebt hatte. Gemeinsam bekamen sie ihre zwei Kinder, Tochter Elouise und Sohn Luka. Nach einer Krise und einem Liebescomeback ließen die beiden sich 2015 endgültig scheiden. Gegenüber Blick verriet er damals: "Ich bin dankbar, dass nun alles ein Ende hat. Jetzt verstehe ich es besser, was eine Scheidung bedeutet und was die Kinder durchmachen müssen." Das getrennte Paar einigte sich vor Jahren auf ein gemeinsames Sorgerecht für ihre zwei Kids – Patrick darf seinen Nachwuchs zweimal im Monat sehen.

Patrick gelang der musikalische Durchbruch mit seinem ersten Song "5 Days" im Jahr 2003. Mit mehreren nachfolgenden Liedern landete er immer wieder in den Charts. 2011 wurde er den meisten im deutschen Fernsehen bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" als Juror bekannt. Zwei Jahre später wagte sich der 41-Jährige in das Dschungelcamp und belegte dort den fünften Platz. Aber nach mehreren Preisen, drei Alben, einigen Singles und mehreren TV-Auftritten wurde es in den letzten zehn Jahren äußerst still um den Sänger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Nuo und Molly Schade im Juni 2005

Anzeige Anzeige

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Dieter Bohlen, Fernanda Brandao und Patrick Nuo, DSDS-Juroren

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Patrick wird jetzt wieder zurück in die Öffentlichkeit kommen? Ja, das ist doch ein eindeutiges Zeichen! Nee, ich denke eher weniger... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de