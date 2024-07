Patrick Mahomes und seine Frau erwarten ihr drittes Kind!

Patrick Mahomes (28) und seine Frau Brittany könnten wohl kaum glücklicher sein. Via Instagram gibt das Paar nun bekannt, dass sie zum dritten Mal Nachwuchs erwarten. Die beiden posten einen niedlichen Clip, der sie und ihre Kinder Bronze und Sterling Skye bei einem Fotoshooting zeigt. Dabei fällt jedoch ein Detail sofort auf: die Ultraschallbilder, die sie stolz in die Kamera halten. "Runde drei, wir kommen", betitelt Brittany das Video.

Die Fans sind wegen der süßen Babynews ganz aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte tummeln sich zahlreiche Glückwünsche. "Aww Glückwunsch! Ich bin so überglücklich für euch", freut sich beispielsweise ein Follower. "Was für schöne Nachrichten! Ich wünsche euch alles Gute und eine angenehme Schwangerschaft", kommentiert ein weiterer Fan." Herzlichen Glückwunsch! Drei Kinder machen so Spaß!", verspricht zudem ein begeisterter User den werdenden Eltern.

Patrick und Brittany sind bereits seit langer Zeit ein Paar. Vor zwei Jahren gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Dafür veranstaltete das Paar eine romantische Zeremonie auf Hawaii. Zuvor wurden die beiden Eltern von ihrem Töchterchen – ihr Sohn Patrick Levon, genannt Bronze, machte ihr Glück im November 2022 perfekt. Im Netz gibt das Ehepaar gerne regelmäßig Einblicke in seinen Familienalltag. Erst vor wenigen Tagen teilte Brittany süße Momente von einer Bootstour, die sie mit Patrick unternahm.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihrem Kindern, im Juni 2024

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, 2024

