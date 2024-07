Selten: Michael Douglas besucht mit seinen Kindern Premiere

Eigentlich hält Michael Douglas (79) seine Kinder so gut es geht vom Rampenlicht fern. Zur Premiere seines neuen Films "America's Burning" macht er jedoch eine Ausnahme. Gemeinsam mit seinem Sohn Dylan (23) und seiner Tochter Carys (21) besucht er das Event in New York City. Sichtlich stolz posieren die drei auf dem roten Teppich. Michael trägt eine dunkle Anzughose, zu der er ein blaues Hemd und ein farblich passendes Jackett kombiniert. Seine Kinder strahlen hingegen in weißen Zweiteilern.

Zu Gast in der Today Show betonte Michael im vergangenen April, wie nahe er seinen Kindern steht. Vor allem die gemeinsame Leidenschaft für das Reisen verbinde die Familie sehr. "[Meine Ehefrau] Catherine (54) und ich haben das Glück, dass unsere Kinder Dylan und Carys immer noch mit uns reisen wollen. Wir planen bereits, wohin wir nächstes Jahr überall hinreisen werden", erklärte er im Interview.

Neben Dylan und Carys hat Michael noch einen weiteren Sohn namens Cameron (45), der aus seiner Ehe mit Diandra Luker stammt. Dieser machte den Filmstar zum zweifachen Opa. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Viviane ist Cameron Vater von Töchterchen Lua und Sohn Ryder. Vor wenigen Tagen teilte Michaels Frau Catherine ein niedliches Foto in ihrer Instagram-Story, das unter anderem sie, Michael und die gemeinsamen Enkel bei einem Ausflug zeigt. "Familienliebe. Tagesausflug", betitelte sie die Aufnahme.

Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas mit seiner Familie, April 2024

