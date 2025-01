Michael Douglas' Kinder starten 2025 mit Abenteuerreise

Dylan Michael Douglas (24) und seine jüngere Schwester Carys Zeta Douglas (21), die Kinder von Michael Douglas (80) und Catherine Zeta-Jones (55), haben das neue Jahr auf eine besonders abenteuerliche Weise eingeläutet. Die Geschwister reisten zusammen nach Argentinien, um die beeindruckende Natur des Landes zu erkunden. Dylan teilte nun Schnappschüsse der Reise auf Instagram. Nicht nur Mutter Catherine, sondern auch Halbbruder Cameron Douglas (46) zeigten sich begeistert und likten den Beitrag.

Carys dokumentierte die Reise ebenfalls auf Instagram und teilte spektakuläre Naturaufnahmen. Stationen ihrer Tour waren unter anderem der Los-Glaciares-Nationalpark und die südlichste Stadt Argentiniens, Ushuaia. Dort gingen die beiden nicht nur wandern, sondern ließen das neue Jahr auch mit einem Getränk in luftiger Höhe über den Tälern beginnen. Ihr älterer Halbbruder Cameron kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Kraftvoll… Das ist eine beeindruckende Art, ins Jahr '25 zu starten! Lieb dich, Mädchen."

Carys ist aktuell noch Studentin an der Brown University und geht ihre ersten Schritte als Schauspielerin, während ihr Bruder bereits 2022 seinen Abschluss gemacht hat. Dylan moderiert inzwischen eine eigene Radioshow auf SiriusXM mit dem Titel "Young American with Dylan Douglas". In der Sendung spricht er direkt zu jungen Wählern der Generation Z und diskutiert gesellschaftliche wie politische Themen. "Auch wenn ich der Gastgeber bin, sind es die Gäste, die am wichtigsten sind. Meine Rolle besteht – genau wie bei den Kampagnen, an denen ich gearbeitet habe – darin, ihre Geschichten, Plattformen und Botschaften bekannter zu machen und zu verstärken", erklärte er gegenüber Fault Magazine.

Instagram / dylan__douglas Carys Zeta Douglas in Argentinien

Instagram / carys.douglas Dylan Michael Douglas, Argentinien, 2024

