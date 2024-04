Seltener Anblick: Michael Douglas mit Enkeln und Kindern!

Michael Douglas (79) ist nicht nur mehrfacher Papa, sondern auch stolzer Opa. Während seine Kinder den Schauspieler hin und wieder auf den roten Teppich begleiten, zeigt er seine Enkel eher selten. Jetzt gibt es eine kleine Ausnahme, denn in der Instagram-Story von Michaels Frau Catherine Zeta-Jones (54) findet sich ein süßes Familienfoto, auf dem nicht nur Catherine und Michael um die Wette strahlen. Mit dabei sind Tochter Carys (20) und Sohn Cameron (45) zusammen mit seiner Ehefrau Viviane und die beiden Enkelkinder Lua und Ryder. Den Schnappschuss kommentiert Catherine mit: "Familienliebe. Tagesausflug". Auch der Grund für das Zusammentreffen ist schön, denn der Douglas-Clan feiert die Hochzeit von Michaels Bruder Joel.

Auch wenn sich Michael und Catherine nur selten mit ihren Kindern Carys und Dylan (23) in der Öffentlichkeit präsentieren, gibt es mit den beiden hin und wieder einen Auftritt. So beispielsweise bei den Filmfestspielen in Cannes im vergangenen Jahr. Dort wurde der "Basic Instinct"-Darsteller mit der Ehrenpalme ausgezeichnet. Mit auf dem roten Teppich glänzte Töchterchen Carys in einem weißen Spitzenkleid und Gattin Catherine in einer roten Robe. Mit seinem Sohn Dylan hatte Michael zuvor eine Broadway-Premiere besucht. Als das Musical "Good Night, Oscar" seine Uraufführung in New York feierte, hatten die beiden in Hemd und Jackett für die Fotografen geglänzt.

Mit seiner Catherine hat Michael seine beiden jüngeren Kinder. Sein ältester Sohn Cameron stammt aus der Beziehung mit Diandra Luker. Dieser hatte über eine längere Zeit ein problematisches Verhältnis zu seinem berühmten Vater. Grund dafür waren auch hartnäckige Drogenprobleme und eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Doch 2019 haben sie es dann geschafft, sich zusammenzuraufen und ihre Beziehung zu reparieren. Seit 2016 ist Cameron glücklich mit seiner Liebsten Viviane und 2017 machten sie Michael zum ersten Mal zum Opa, denn Töchterchen Lua erblickte das Licht der Welt.

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes 2023

Getty Images Cameron und Michael Douglas bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

