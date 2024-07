So viel zahlt Kim Virginia Hartung für ihre Wohnung in Dubai

Kim Virginia Hartung (29) wanderte vor wenigen Wochen nach Dubai aus. Im Wüstenstaat wohnt die Reality-TV-Teilnehmerin ziemlich luxuriös in einer Penthouse-Wohnung mit Blick auf den Burj Khalifa. Wie viel sie das kostet, verrät Kim in ihrer Instagram-Story: "Meine Wohnung kostet schon so 3.000 bis 4.000 Euro im Monat!" Für eine Auswanderung sollte man mindestens 10.000 Euro zurückgelegt haben, denn das Leben in der Metropole sei teuer: "Aber dann brauchst du ja auch noch die Miete. Die wird meist für ein Jahr bezahlt oder man kauft was. [...] So oder so wird’s aber schon eine teurere Geschichte." Ihre Bleibe sei auch extrem teuer, wie Kim findet: "Also preiswert würde ich das jetzt nicht nennen. [...] Also ein Schnapper ist es nicht."

Dann kommen noch die Kosten der Firmengründung hinzu: "Ich habe schon um die 7.000 Euro bezahlt für die Firmengründung. Das war das Cash, das auf jeden Fall fließen musste. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was man da bezahlen muss", plaudert Kim offen aus dem Nähkästchen. Das Fazit der 29-Jährigen: "Man muss schon ein bisschen Geld ranschaffen, wenn man auswandern möchte."

Doch wie kann sich Kim das alles leisten? In einem Bild-Interview verriet sie ihr Geheimnis: "Ich kann es mir leisten. Einmal bin ich Influencerin und ich habe auch Immobilien in Deutschland." Deswegen wolle sie auch in Dubai dem Immobilienmarkt treu bleiben: "Ich werde Immobilienmaklerin, werde dort auch einen Schein machen. Ich habe schon eine Firma. Mir war es immer wichtig, auch einen bodenständigen Job zu haben."

