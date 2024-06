So finanziert sich Kim Virginia Hartung Dubai-Auswanderung

Kim Virginia Hartung (29) kehrt Deutschland vorerst den Rücken, um in Dubai neu anzufangen. Doch wie kann sich die Dschungelcamp-Kandidatin die Auswanderung in den Wüstenstaat leisten? Im Bild-Interview verrät sie ihr Geheimnis: "Ich kann es mir leisten. Einmal bin ich Influencerin und ich habe auch Immobilien in Deutschland." Kim vermietet vor allem Einzimmer-Wohnungen. "Das geht immer gut mit Studenten oder Geschäftsleuten", weiß sie.

Den Immobilien wolle sie auch in ihrer neuen Heimat treu bleiben. Ich werde Immobilienmaklerin, werde dort auch einen Schein machen. Ich habe schon eine Firma. Mir war es immer wichtig, auch einen bodenständigen Job zu haben", erzählt Kim weiter in dem Interview. Zur Auswanderung hätten sie in den vergangenen Wochen mehrere Faktoren bewegt: "Weil es sicherer ist, natürlich gibt es auch Steuervorteile. Aber die Sicherheit ist mir schon sehr wichtig. In Miami wurde ich schon mit einer Waffe bedroht, in Mannheim hat mein Vater ein Messer abbekommen. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, auszuwandern."

Nachdem Kim in Miami eine Waffe an den Kopf gehalten worden war, wurde auch ihr Stiefpapa Opfer eines Angriffs. "Mein Stiefvater ist die einzige Vaterfigur in meinem Leben und er wurde jetzt mit einem Messer angegriffen", erzählte die Unternehmerin vor wenigen Wochen in einem Instagram-Video. Wenig später gab Kim Entwarnung: "Die Verletzungen haben zum Glück haarscharf lebenswichtige Organe verfehlt."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Kim in Dubai erfolgreich sein wird? Ja, auf jeden Fall! Ich glaube eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de