US-Bachelorette-Star Tyler Cameron ist wieder vergeben!

Tyler Cameron (31) macht seine neue Liebe offiziell. Im Interview mit E! News bestätigt der ehemalige US-Bachelorette-Teilnehmer, dass er wieder in festen Händen ist. "Die Dinge laufen glatt. Es ist noch neu. Wir lernen uns also noch kennen und eines Tages wird die Welt es wissen. Aber im Moment gehen wir es einfach entspannt an", plaudert der Realitystar aus. Seine Liebste vorstellen möchte er also noch nicht, dafür scheinen die beiden mit ihrer privaten Liebe aktuell sehr zufrieden zu sein. So schnell wolle er eh nicht mit seiner Partnerin hausieren gehen, erklärt Tyler: "Wenn man es erst mal für die Welt freigegeben hat, kann jeder seine Meinung dazu abgeben. Und im Moment versuchen wir sicherzustellen, dass es gut läuft."

Schon im April gab Tyler einen kleinen Einblick in sein Liebesleben und verriet, dass er wieder in den Datingpool eingetaucht sei. "Mein Leben hat sich beruhigt und ich date wieder jemanden", offenbarte er Page Six. Ob es sich jetzt um dieselbe Frau handelt oder ob der 31-Jährige jemand Neues kennenlernte, ist nicht klar. Vor einigen Monaten hatten die Fans zumindest eine Vermutung, wer die Neue an der Seite des US-Amerikaners sein könnte. Im Netz zeigte er sich nämlich auffallend oft mit einer Blondine namens Tate Madden. "Gebt es endlich zu! Ihr beide seid doch definitiv ein Paar", forderten die Instagram-User die beiden auf. Eine Beziehung bestätigten sie aber nicht.

In den vergangenen Jahren sah Tylers Liebesleben auch sehr turbulent aus. Nachdem er bei "Die Bachelorette" den zweiten Platz belegte, datete er gleich mehrere Promi-Damen. Unter anderem traf er kurzzeitig die Social-Media-Bekanntheit Camila Kendra. Das hielt allerdings nur wenige Monate. Es folgte ein kurzer Flirt mit Paige Lorenze, der Ex von Schauspieler Armie Hammer (37). Doch auch die Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Paige beschuldigte Tyler in dem Podcast "Sofia With An F", sie nur der Berühmtheit halber gedatet zu haben: "Das klingt vielleicht narzisstisch, weil er eine riesengroße Community hat, aber ich hatte das Gefühl, dass er mich benutzt."

Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, 2024

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, US-TV-Star

