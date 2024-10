Aus diesem Grund hielt Tyler Cameron seine Beziehung geheim

Tyler Cameron (31) gab erst kürzlich bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt datete der US-amerikanische Bachelorette-Star seine Freundin Tate Madden jedoch bereits eine Weile – und verrät im Interview mit E! News jetzt, weshalb er seine Romanze so lange aus der Öffentlichkeit heraushielt. "Ich bin schon lange in diesem Business. Die Leute neigen dazu, alles zu kritisieren und zu beurteilen. Ich habe gelernt, damit umzugehen, aber nicht jeder ist daran gewöhnt und es kann schwierig sein. Deshalb wollte ich sichergehen, dass wir in einer guten Position sind, wenn wir die Beziehung öffentlich machen", erklärt er.

Darüber hinaus offenbart der 31-Jährige, wie die Liebesgeschichte zwischen ihm und Tate entstand. Sie lernten sich während der Arbeit kennen und verstanden sich auf Anhieb gut. "Anfangs war alles rein beruflich und platonisch. Aber Tate war immer diejenige, die die Stimmung hob. Sie ist voller positiver Energie und jeder genießt es, in ihrer Nähe zu sein", schwärmt Tyler von seiner Partnerin. Im Laufe der Zeit habe sich dann aus der Freundschaft eine Romanze entwickelt. "Es passierte einfach. Wir fingen an, mehr Zeit miteinander zu verbringen und nun sind wir hier", erzählt er.

Der Realitystar plauderte bereits im Juli dieses Jahres aus, wieder vergeben zu sein. Damals gestand er im Gespräch mit dem Magazin: "Die Dinge laufen glatt. Es ist noch neu. Wir lernen uns also noch kennen und eines Tages wird die Welt es wissen. Aber im Moment gehen wir es einfach entspannt an." Dass es sich dabei um Tate handelte, verriet er noch nicht – dafür machten die zwei ihre Liebe vergangenen Monat im Netz offiziell. So antwortete Tyler in seiner Instagram-Story auf die Frage eines Fans, ob er und die Blondine zusammen sind: "Ja, und jetzt wird sie jeden Tag von meiner schönen Stimme geweckt, was für ein Glück."

Instagram / tylerjcameron Tyler Cameron und Tate Madden im Oktober 2024

Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, September 2024

