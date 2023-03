Tyler Cameron war knapp bei Kasse, als er Gigi Hadid datete

Tyler Cameron (30) zieht eine Bilanz über seine Finanzen. 2019 wurden der einstige US-Bachelorette-Zweitplatzierte und Gigi Hadid (27) häufig bei romantischen Dates in New York gesichtet. Obwohl die beiden ihre Beziehung nie offiziell bestätigt hatten, schienen die zwei für kurze Zeit miteinander angebandelt zu haben. Doch nach rund zwei Monaten war alles aus und vorbei bei der TV-Bekanntheit und der Laufstegschönheit. Fast vier Jahre später blickt Tyler jetzt auf die aufregende Zeit zurück.

Während Gigi schon damals zu den erfolgreichsten Models zählte, habe Tylers Karriere zu dem Zeitpunkt noch auf sich warten lassen. Im Podcast "Trading Secrets" verriet der 30-Jährige, dass er umgerechnet rund 200 Euro auf seinem Konto hatte. Nichtsdestotrotz habe er das Ganze genossen: "Ich habe kein Geld, aber ich bin so glücklich wie noch nie, weil mir in New York City die Welt offen steht. Ich kann tun, was ich will." Um die Blondine auf ein schönes Date ausführen zu können, habe Tyler seinen Vater nach Geld gefragt: "Ich sagte: 'Paps, ich glaube nicht, dass ich mit meiner Kreditkarte bezahlen kann. Du musst mir sofort etwas Geld schicken.' Und er sagte: 'Du bekommst es, Junge, hol es dir.'"

Obwohl sie getrennte Wege gehen, sind Tyler und Hadid miteinander befreundet, wie die Fernsehpersönlichkeit in einem Interview erklärte. "Ich habe eine Freundin dazugewonnen", entgegnete Tyler gegenüber People.

Tyler Cameron, Ex-Bachelorette-Kandidat

Tyler Cameron bei den People's Choice Awards, 2019

Tyler Cameron, Juli 2021

