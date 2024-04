Nach über einem Jahr: Tyler Cameron ist wieder vergeben!

In den vergangenen Monaten war es still um Tyler Cameron (31) , aber jetzt ist er mit einer wundervollen Nachricht zurück: Der US-Bachelorette-Zweitplatzierte ist wieder in einer Beziehung! Nachdem der Hottie 2022 zurück in seinen Heimatort Jupiter in Florida gezogen ist, hat sich das Blatt in Sachen Liebe für ihn gewendet – und zwar zum Guten! Das erzählt er in einem Interview mit Page Six. "Man hat nicht so viele Leute zur Auswahl wie in New York oder Los Angeles. Aber ich glaube, was ich an Jupiter liebe, sind die guten, echten Leute, mit denen ich immer in Kontakt treten kann. Es war gut für mich, hierherzuziehen", erklärt er und fügt dann hinzu: "Mein Leben hat sich beruhigt und ich date wieder jemanden."

Aber wer ist die geheimnisvolle Person? Das hat der Reality-TV-Star nicht verraten. Seine treuen Fans munkeln trotzdem darüber und werfen in den Kommentaren unter seinen Posts auf Instagram immer wieder den Namen Tate Madden in den Raum. Angeblich sollen die beiden ziemlich gut befreundet sein und viel Zeit miteinander verbringen. Auch auf ihrem Social-Media-Kanal kann man Tyler immer wieder entdecken. Erst zum Valentinstag postete Tate eine Reihe Fotos von den beiden. Die Fans würde es freuen, wenn sie Tylers Auserwählte wäre. Ein User schreibt: "Gebt es endlich zu! Ihr beide seid doch definitiv ein Paar!" und ein anderer meint: "Ich bete, dass Tate mehr als nur eine gute Freundin von ihm ist!"

Tyler hat im Moment alle Hände voll zu tun. Nachdem er dank der US-amerikanischen Version der "Bachelorette" Fuß im Fernsehgeschäft fassen konnte, hat er sich jetzt seinen eigenen Deal im Reality-TV geangelt. "Going Home with Tyler Cameron" soll ihn dabei begleiten, wie er ein Stück Land kauft und darauf sein eigenes Heim baut. Im Interview erzählt der 31-Jährige, dass dies das Fundament seiner Zukunft sein soll. "Ich will hier eine Familie gründen und heiraten", sagt er abschließend.

Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, 2024

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, Ex-Bachelorette-Kandidat

Glaubt ihr Tate ist die mysteriöse neue Freundin von Tyler?



