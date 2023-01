Neue Flamme? Tyler Cameron knutscht mit Hochzeitsdate rum

Ist Tyler Cameron (29) etwa wieder frisch verliebt? In den sozialen Medien gibt der Reality-TV-Star seinen rund 2,2 Millionen Abonnenten regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Dabei thematisiert er auch immer wieder sein turbulentes Liebesleben. In den vergangenen Monaten wurden dem Hottie zwar immer wieder Romanzen nachgesagt, etwas wirklich Ernstes war jedoch nie mit dabei. Nun wurde Tyler wild knutschend mit einer Unbekannten gesichtet.

Wie TMZ nun berichtet, besuchte der ehemalige The Bachelorette-Star am vergangenen Wochenende die Hochzeit eines guten Freundes. Doch der Casanova erschien nicht alleine. Wie Anwesende der Feierlichkeiten erzählen, wurde Tyler von einer hübschen dunkelhaarigen Frau begleitet, der er auch sehr zugeneigt zu sein schien. Immer wieder küssten sich die beiden, schmusten auf der Tanzfläche und schienen eine wirklich gute Zeit zu haben. Sogar ihre Outfits hatten Tyler und seine Begleitung offenbar aufeinander abgestimmt, denn die Schuhe des 29-Jährigen passten perfekt zum Kleid der Beauty. Außerdem schilderten Hochzeitsgäste, dass das Paar wohl irgendwann sehr betrunken gewesen sei.

Zuletzt war dem Model eine Romanze mit der Schauspielerin Kristin Cavallari nachgesagt worden. An Silvester wurden die beiden zusammen auf einer Feier mit Freunden gesehen. Damals schienen sich Tyler und seine Begleitung bestens zu verstehen und tanzten innig miteinander. Die 36-Jährige hatte die Dating-Spekulationen bestätigt – mehr wurde daraus jedoch offensichtlich nicht.

Tyler Cameron im Juli 2022

Tyler Cameron, US-TV-Star

Kristin Cavallari im Dezember 2022

