Zwei Jahre USA: Kehrt Adele etwa in Londoner Heimat zurück?

Adele (36) lebt seit zwei Jahren in den Vereinigten Staaten. Jetzt möchte die Sängerin aber angeblich zurück nach Europa ziehen. Wie The Sun erfahren haben will, ist Rose Moon, die Assistentin der Beauty, bereits vor ein paar Wochen in Großbritannien angekommen. Dort leitet sie alles für die Rückkehr der "Rolling In The Deep"-Interpretin in die Wege. "Es ist Teil einer umfassenderen Heimreise und sobald ihre Show in Las Vegas im November zu Ende ist, wird sie nach Hause kommen", behauptet ein Insider. Wann das genau der Fall sein wird, ist jedoch nicht bekannt.

Aktuell gönnt sich Adele eine Performance-Pause und stattete zuletzt Deutschland einen Besuch ab. Im Rahmen der Fußball-EM saß die Musikerin im Stadion in Dortmund und feuerte die englische Nationalmannschaft mächtig an. Am Ende freute sich die 36-Jährige gemeinsam mit ihren Landsmännern über einen knappen Sieg, nachdem Kapitän Harry Kane (30) in letzter Minute das entscheidende Tor geschossen hatte.

Im Oktober geht es für Adele dann wieder auf die Bühne nach Las Vegas. Nachdem sie mit ihrer Show im November durch sein wird, steht wohl nicht nur ein Umzug für die Grammy-Gewinnerin an: Während eines Auftritts plauderte die gebürtige Britin laut The Sun aus, dass sie schon bald weiteren Nachwuchs plane! "Sobald ich alle meine Verpflichtungen und alle meine Shows hinter mir habe, möchte ich ein Baby haben. Ich möchte ein Mädchen, weil ich schon einen Jungen habe", erklärte die Songwriterin.

Instagram / adele Adele im Juli 2021

Getty Images Adele, Sängerin

