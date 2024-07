Im Stadion: Adele und Ed Sheeran unterstützen England bei EM

Bei dem Halbfinale zwischen England und den Niederlanden gibt es einige prominente Gäste auf der Tribüne! Darunter die englischen Superstars Adele (36) und Ed Sheeran (33) – sie feuern ihre Mannschaft in Dortmund fleißig an. Gemeinsam mit ihren jeweiligen Freunden sitzen sie auf den Rängen, wie People berichtet. Adele trägt ein entspanntes weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke, während Ed ein rotes England-Trikot angezogen hat. Und es scheint etwas gebracht zu haben, denn die Kicker rund um Harry Kane (30) haben sich den Einzug in das Finale am kommenden Sonntag gesichert.

Wie sehr die beiden ihre britischen Fußballstars unterstützen, zeigen sie bereits am Anfang des Spiels. In einem Video, welches Comedian Oliver Pocher (46) in den sozialen Medien teilt, sieht man die "Skyfall"-Sängerin, wie sie den niederländischen Fans auf Englisch "Klappe halten" zuruft, nachdem diese ihre gegnerische Mannschaft ausgebuht hatten. Kurz darauf schießt Harry einen Elfmeter – als der Ball ins Tor rollt, jubeln die beiden Megastars, die nicht weit voneinander entfernt sitzen.

Schon in der Vergangenheit bewiesen die beiden ihre Liebe zum Fußball. Adele unterstützte ihr Heimatland bereits im Juli 2021, als die englische Mannschaft gegen Italienim vergangenen EM-Finale verlor. "Ihr habt uns so stolz gemacht! Ihr habt unser Spiel nach Hause gebracht und uns alle zusammengebracht", schrieb sie unter das Bild auf Instagram, das sie in einem roten Trikot zeigte. Auch Ed ist ein großer Unterstützer – vor wenigen Tagen gab er für die englischen Fußballstars ein privates Konzert in ihrer EM-Unterkunft.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Instagram / adele Adele im Juli 2021

