EM-Finale: Prinz William widmet Three Lions Motivationsrede

Morgen steht das langersehnte Finale der Fußball-EM an: Dann treffen die Three Lions im Berliner Olympiastadion auf die spanische Nationalelf und kämpfen um den Titel des Europameisters 2024. Die britischen Royals stehen dabei natürlich voll und ganz hinter ihrem Land – Prinz William (42) bringt das mittels einer kleinen Motivationsrede auf Instagram zum Ausdruck. "Wir sind so stolz auf euch alle, England, nur noch ein letzter Stoß, um den Job zu beenden! Geht da raus und zeigt der Welt, was ihr draufhabt. Wir glauben daran. W.", schreibt der Thronfolger in seiner Story. Für noch mehr Unterstützung reist William sogar extra in die deutsche Hauptstadt und fiebert aus nächster Nähe mit.

Williams morgige Reise nach Deutschland, um das Finale live im Stadion mitzuverfolgen, ist nicht die erste. So schaute sich der Sohn von König Charles (75) bereits das Viertelfinale England gegen Schweiz in Düsseldorf und das Gruppenphasenspiel der englischen Nationalmannschaft gegen die dänische Nationalelf an. Dort war er allerdings nicht der einzige anwesende Royal – William traf bei dem Match im Frankfurter Stadion auf den dänischen König Frederik X. (56) und seine Tochter Prinzessin Josephine (13). Den Moment hielt der Monarch Dänemarks mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf seinem offiziellen Instagram-Account fest.

Prinzessin Kate (42) wird ihren Gatten morgen nicht zum EM-Finale nach Berlin begleiten. Der Royal-Lady steht selbst eine wichtige Veranstaltung bevor: Wie der Buckingham Palast gegenüber Daily Mail bestätigte, wird sie das morgige Tennis-Finale in Wimbledon besuchen. In ihrer Position als Schirmherrin des All England Lawn Tennis & Croquet Club wird sie den Siegern ihre Trophäe überreichen.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Prinzessin Josephine und König Frederik bei der EM 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Wimbledon Championship 2023

