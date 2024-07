Palast bestätigt: Prinzessin Kate besucht Wimbledon-Finale

Tolle Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus: Prinzessin Kate (42) wird ihre Fans bei dem morgigen Tennis-Doppel-Finale der Herren in Wimbledon mit ihrer Anwesenheit beglücken. Wie der Buckingham Palast laut Daily Mail verkündet, werde die an Krebs erkrankte Ehefrau von Prinz William (42) als Schirmherrin des All England Lawn Tennis & Croquet Club den Gewinnern und der Gewinnerin des heutigen Einzelturniers der Damen die Siegestrophäe überreichen.

Die Royal-Fans hofften schon seit langer Zeit darauf, Kate bei einem Spiel in Wimbledon zu sehen. Doch die Gesundheit von König Charles' (75) Schwiegertochter steht selbstverständlich stets an erster Stelle. Ein Vertrauter des britischen Königshauses erklärte The Daily Beast, dass ihr Erscheinen ganz von ihrer Krebsbehandlung abhängig sei. "Es ist kein Geheimnis, dass sie sehr gerne dabei wäre, aber wie sie selbst sagte, gibt es gute und schlechte Tage, wenn man sich einer Chemotherapie unterzieht. Vieles hängt vom Timing der Behandlungen ab." Der ehemalige Butler Paul Burrell (66) machte allerdings deutlich, dass die Entscheidung letztendlich von William abhängig sei. "William hat das Sagen in diesem Haushalt, und er wird entscheiden, ob es ihr gut genug geht, denn er ist derjenige, der die Familie beschützt – und zwar mit aller Kraft", erklärte Paul im Interview mit Closer.

Im Januar entschied sich Kate, ihre royalen Pflichten aufgrund ihrer Krebsdiagnose vorübergehend beiseitezulegen. Nachdem sie aufgrund dessen über Monate hinweg von der Bildfläche verschwunden war, überraschte sie bei Trooping the Colour, den Feierlichkeiten rund um Charles' Geburtstag, mit einem Comeback. Die Entscheidung ihrer Teilnahme habe sie buchstäblich in letzter Sekunde getroffen. Auf ihre Anwesenheit bei den folgenden Events wie Royal Ascot mussten die Gäste dann allerdings wieder verzichten.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal-Charity-Polo-Cup 2023

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

