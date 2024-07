Nach EM-Aus: Manuel Neuer genießt Urlaub mit seiner Familie

Manuel Neuer (38) gönnt sich eine Auszeit in der Sonne! Vergangene Woche stand der Torhüter für die Fußballnationalmannschaft beim Viertelfinalspiel der EM gegen Spanien im Tor. Nach der bitteren Niederlage des deutschen Teams hat er nun Zeit für sich und seine Familie. Die nutzt der Fußballer für einen Sommerurlaub, wie er auf Instagram mit einem süßen Schnappschuss zeigt. Auf dem Foto steht er stolz vor dem Kinderwagen seines Sohnes Luca – seine Stollenschuhe und sein Trikot hat er gegen bequeme Sandalen und ein luftiges Outfit eingetauscht. "Recharge", schreibt der FC-Bayern-München-Star darunter, was auf Deutsch so viel wie "wieder aufladen" bedeutet.

Eigentlich hatten der 38-Jährige und seine Teamkollegen gehofft, jetzt noch um den EM-Sieg zu kämpfen. Doch das Spiel gegen Spanien machte ihnen einen Strich durch die Rechnung: In der 119. Minute erzielte die gegnerische Mannschaft mit einem geschickten Kopfball ein Tor und konnte sich so den Platz für das Halbfinale sichern – Deutschland flog raus. Ein herber Schlag für Manuel. "Der Traum ist leider geplatzt. Es ist umso bitterer, weil dieses Team mehr verdient gehabt hätte, auch nach diesem Spiel", betonte er im Netz. Zwei seiner Mitspieler verabschiedeten sich nach dem Spiel aus der deutschen Mannschaft, Toni Kroos (34) und Thomas Müller (34).

Ob Neuer beim nächsten Turnier wieder für Deutschland zwischen den Pfosten stehen wird, bleibt abzuwarten, doch im Moment genießt er offenbar jede Minute mit seiner kleinen Familie. Im März dieses Jahres sind Manuel und seine Partnerin Anika Neuer (24) zum ersten Mal Eltern geworden. Obwohl sie ihren kleinen Sohn Luca größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten, war zumindest sein Kinderwagen ein beliebtes Fotomotiv auf dem Social-Media-Profil des Sportlers. In den Kommentaren zum ersten Schnappschuss mit seinem Nachwuchs überschlugen sich die Fans mit positiven Rückmeldungen: "Bester aller Zeiten und Super-Papa", lobte ein User. Ein anderer wünscht dem Keeper: "Gute Erholung für dich und deine kleine, süße Familie, lieber Manuel."

Anzeige Anzeige

Getty Images Manuel Neuer bei der Fußball-EM 2024

Anzeige Anzeige

Peter Schatz Manuel Neuer und Anika im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Manuel wird die Nationalmannschaft auch verlassen? Ja, ich vermute schon. Nein, er bleibt noch ein bisschen im Team. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de