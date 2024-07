Schlechtes Omen? Fans zerreißen ersten "Gladiator II"-Clip

"Gladiator" ist zurück – doch die Fans des Kultfilms von 2000 sind offenbar wenig angetan. Der erste Trailer zum zweiten Teil des Historiendramas ist erst seit wenigen Tagen draußen und stößt bei den Anhängern der Filme fast ausschließlich auf Gegenwind. Der episch anmaßende Clip wird nämlich mit dem dramatischen Song "No Church in the Wild" von Jay-Z (54) und Kanye West (47) unterlegt. Die Fans sind der Meinung, damit wurde das Projekt schon im Vorhinein kaputtgemacht. Bei YouTube machen sich die Zuschauer gnadenlos über den Ausschnitt lustig. "'In diesem Jay-Z-Song wird ein Kolosseum erwähnt.' – Ja, steck ihn da rein'", stellt sich ein User den Entscheidungsprozess vor. Ein anderer meint: "Hyperdigitale Farbkorrektur, fürs Fernsehen geschaffen... Oh, Ridley Scott (86), wie tief Sie nur gefallen sind. Reiner Schund."

Zu allem Übel stehen den etwa 104.000 Daumen nach oben auf der Videoplattform über 140.000 Dislikes gegenüber. Das hatten sich die Produzenten sicher anders vorgestellt. Allerdings hat die Musik des ersten Teils aus der Feder von Starkomponist Hans Zimmer (66) Kultstatus und scheint den Film für viele Fans ausgemacht zu haben. Hinzu kommt, dass "Gladiator II" auch schon vor der Veröffentlichung des Trailers einen schweren Stand bei der Fangemeinde hatte. Durch die Meinungen im Netz wurde nämlich schnell deutlich, dass sich viele einen neuen Film ohne Hauptdarsteller Russell Crowe (60) nicht vorstellen können.

In der Hauptrolle wird das Publikum stattdessen Paul Mescal (28) erleben. Für den Iren offenbar ein echtes Highlight. Im Interview bei Heart Evening erzählte er von dem Moment, als er die Rolle zugesagt bekam. Er sei auf dem Weg ins Theater gewesen, als der Anruf kam: "Ich hatte Kopfhörer drin und hörte die Nachricht, die mein Leben verändern würde." Alles habe sich dann "wie in Zeitlupe angefühlt" und als er sich fasste, musste Paul erst einmal Mama und Papa anrufen. Aber auch seine Co-Stars sind Hochkaräter: An seiner Seite stehen Denzel Washington (69) und Pedro Pascal (49).

Getty Images Hans Zimmer, Komponist

Getty Images Paul Mescal bei den BAFTAs 2024

