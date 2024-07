So fühlte sich Paul Mescal nach "Gladiator II"-Rollenzusage!

Paul Mescal (28), bekannt aus "Normal People", hat sich seine bisher größte Rolle gesichert: Er wird in "Gladiator II" den Lucius Verus spielen. Der 28-jährige Schauspieler beschreibt den Moment, als er die Zusage erhielt, als "alles fühlte sich wie in Zeitlupe an". Paul war gerade auf dem Weg zum Theater in London, wo er bei "A Streetcar Named Desire" mitspielte, als sein Agent anrief. "Ich hatte meine Kopfhörer drin und hörte die Nachricht, die mein Leben verändern würde", erklärt Paul in einem Interview mit Pandora Christie bei Heart Evening. Er habe direkt seine Eltern angerufen, könne sich aber an andere Sachen, die an dem Tag passiert sind, kaum erinnern: "Ich hatte, glaube ich, einen Blackout in meinem Kopf."

Die Rolle in "Gladiator II" war nicht nur emotional, sondern auch physisch eine Herausforderung für Paul. Er unterzog sich einem intensiven Training, um sich in die Rolle einzuarbeiten und seinen Body auf das Level eines Gladiators zu bekommen. "Es war viel schweres Heben und Herumlaufen", verrät der Schauspieler. Es hatte aber auch gute Seiten, denn der Ire durfte essen, was er wollte, um Muskelmasse aufzubauen. "Ich aß buchstäblich alles, was ich mir jemals hätte wünschen können. Burger und Pommes und alles!", schwärmt er.

Der erste "Gladiator"-Film, der im Jahr 2000 herauskam, gewann fünf Oscars und wurde als Meisterwerk gefeiert. Ridley Scott (86) führt auch beim zweiten Teil Regie, während David Scarpa für das Drehbuch verantwortlich ist. In dem lang erwarteten Sequel trifft Lucius, gespielt von Paul, auf Denzel Washingtons (69) Macrinus, der ihn als vielversprechenden Gladiator sieht. Er muss sich gegen den römischen General Marcus Acacius, gespielt von Pedro Pascal (49), durchsetzen. Ein neuer Trailer zeigt auch Joseph Quinn (30) und Fred Hechinger als römische Mitkaiser Geta und Caracalla.

Co-Star Pedro gab auch schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Fans bei "Gladiator II" erwarten können. Auf seinem Instagram-Account teilte Pedro einen Schnappschuss von Paul, der oberkörperfrei in der Maske sitzt. Der irische Schauspieler trägt nur einen Sackleinenrock, Handgelenkschoner und die geschminkten Narben seiner Filmrolle, während er breit in die Kamera lächelt. Die Fans waren begeistert von diesem Blick hinter die Kulissen und kommentierten begeistert: "Ich bin sowas von dabei. Der Film sieht so gut aus" und "Ist endlich schon November?".

Paul hatte bei seinem harten Training für die Rolle einen bestimmten Hintergedanken. "Ich wollte einfach groß und stark sein und wie jemand aussehen, der ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn die Kacke am Dampfen ist", erklärte er in einem Interview mit Vanity Fair. Das Ergebnis beeindruckte auch Pedro, der scherzhaft bemerkte: "Es ist brutal, Mann. Ich nenne ihn Ziegelmauer-Paul. Er ist so stark geworden. Ich würde mich lieber von einem Gebäude stürzen, als noch einmal gegen ihn kämpfen zu müssen." Fans können sich demnach auf actiongeladene Kampfszenen und eine beeindruckende physische Leistung von Paul freuen, wenn der Film am 21. November in die deutschen Kinos kommt.

