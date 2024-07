Jetzt schießt Sarah Engels Mann heftig gegen Pie Lombardi!

Nun mischt sich auch Julian Engels (31) ein! Vor einigen Stunden hatte Pietro Lombardi (32) gegen Sarah Engels (31), seine Ex-Ehefrau und die Mutter seines Sohnes Alessio (9), geschossen. Laut dem Sänger soll sie permanent gegen ihn und seine neue Familie sticheln. So soll sie Alessio auch bitten, ihren Stiefvater Julian "Papa" zu nennen. Jetzt meldet sich der Kicker in seiner Instagram-Story und wirkt ziemlich sauer: "Du bist immer und ohne Frage der Vater für ihn. Niemand will dir das wegnehmen. [...] Wir sind dir gegenüber aus Anstand immer respektvoll gewesen, sei es bei Geburtstagen, den Heiligenabenden, zu denen du eingeladen und bei uns warst. Du kannst wirklich froh sein, dass wir immer zu allem unseren Mund halten und du somit in deiner falschen Welt im guten Licht strahlen kannst." Abschließend bittet er den "Cinderella"-Interpreten doch einfach anzurufen, wenn ihn etwas störe.

Nachdem Pie seine Ex auf Social Media verbal angegangen war, konnte Julian sich nicht mehr raushalten und wollte etwas zu der ganzen Thematik sagen. Laut ihm handle es sich nämlich um "endlose Lügen, um meiner Frau mit Absicht zu schaden". Während er dabei ziemlich deutlich wurde, schien Sarah nur mit kryptischen Worten reagieren zu wollen. Sie nannte den Namen ihres Ex-Mannes nicht, richtete sich aber mit diesem Statement an ihre Fans: "Lasst euch von mir eins sagen: Bleib immer ganz bei dir selbst. Lass dich niemals unterkriegen von Menschen, die dich zum Krieg herausfordern. Sei der Klügere, der Vernünftigere und bleib bei dir!" Scheint so, als wolle sich die Sängerin nicht auf das Ganze einlassen.

Doch was hatte Pietro seiner Ex eigentlich vorgeworfen? Er sei der Meinung, dass Sarah ihn in der Öffentlichkeit absichtlich schlecht dastehen lassen wolle – und den gemeinsamen Sohn Alessio gegen ihn aufhetze: "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst." Die DSDS-Stars waren einige Jahre verheiratet – 2016 kam es zur Trennung, weil sie ihn betrogen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Auf welcher Seite seid ihr? Auf Sarah und Julians! Auf Pietros! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de