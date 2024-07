Wegen Alessio? Pietro Lombardi schießt gegen Ex Sarah Engels

Dicke Luft zwischen Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31): Normalerweise machen die Ex-Partner den Eindruck, als ob das Co-Parenting für Söhnchen Alessio (9) bei ihnen ziemlich gut funktionieren würde. Die aktuellen Ereignisse lassen allerdings vermuten, dass doch nicht alles so harmonisch abläuft: In seiner Instagram-Story schießt Pietro nun heftig gegen die Mutter des gemeinsamen Kindes! "[Laura (28) und ich] wünschen euch das Beste für eure Familie, aber das Problem ist, ihr wünscht es uns nicht", wettert der Familienvater und fügt hinzu: "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst."

Kurz zuvor hatte die Sängerin, die gerade mit ihrem Ehemann Julian Engels (31) und ihrer jüngeren Tochter auf Japanreise ist, eine Fragerunde auf Instagram gestartet. Dort sammelten sich eine Menge Fragen zu ihrem Sohn: Ihre Follower interessierte besonders, wieso Alessio nicht mit ihr zusammen verreise und wieso sie ihn "mit sechs Männern auf Malle" lasse. Das alles postete sie gesammelt in eine Story und schrieb als Antwort, dass es Bereiche in ihrem Leben gebe, die sie "aus guten Gründen" aus der Öffentlichkeit heraushalte. Damit handele sie "zum Schutz [ihrer] Familie". Diese kryptischen Worte stoßen ihrem Ex anscheinend übel auf. "Warum beantwortest du die Frage nicht einfach mit: 'Weil er gerade mit seinem Vater im Urlaub ist und eine schöne Zeit hat.' Warum beantwortest du die Frage mit so einem Angriff?", richtet sich der "Bella Donna"-Interpret direkt an Sarah. Den 32-Jährigen scheint die Situation sehr aufzuwühlen: "Immer wenn bei uns schöne Dinge passieren, bist du negativ." Er habe das Gefühl, Sarah wolle ihn und seine Partnerin nicht die schönen Momente genießen lassen: "Jetzt ist Laura schwanger, was schön für uns als Familie ist – und du kommst mit irgendwelchen Anschuldigungen gegen den Vater deines Kindes."

Die beiden Eltern, die sich in der achten Staffel von DSDS kennenlernten, haben mit ihren neuen Partnern bereits weitere Kinder. Sarahs Tochter Solea Liana Engels (2) erblickte im Dezember 2021 das Licht der Welt. Pietros zweiter Sohn wurde im vergangenen Jahr geboren. Nun freuen sich er und seine Freundin Laura bereits auf den zweiten gemeinsamen Nachwuchs: Im Januar dieses Jahres verkündeten sie auf Social Media, dass sie erneut Eltern werden.

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im April 2024

