König Felipe von Spanien reist zum EM-Finale nach Berlin!

Am Sonntag entscheidet sich, wer die diesjährige Fußball-EM gewinnen wird! Dann werden die Kicker der englischen und der spanischen Nationalmannschaft um den heiß begehrten Pokal kicken. Für dieses wichtige Fußballspiel bekommt die spanische Nationalelf sogar königliche Unterstützung. Wie unter anderem AS Diario berichtet, wird König Felipe (56) das Spiel live in Berlin mitverfolgen! Dafür soll er in der Loge von UEFA-Präsident Aleksander Čeferin (56) Platz nehmen.

Ob auch der britische Monarch König Charles (75) anreisen wird, um die englischen Kicker vor Ort anzufeuern, ist noch unklar. Ganz auf royale Unterstützung sollen die Three Lions wohl aber nicht verzichten müssen. Laut Bild-Informationen wird angeblich kein Geringerer als Prinz William (42) am Sonntag nach Berlin reisen, um England von den Zuschauertribünen aus die Daumen zu drücken!

Vor seiner anstehenden Reise zum finalen Spiel hatte der britische Royal seine Unterstützung bereits in einem emotionalen Netzbeitrag zum Ausdruck gebracht. "Wir sind so stolz auf euch alle, England, nur noch ein letzter Stoß, um den Job zu beenden! Geht da raus und zeigt der Welt, was ihr draufhabt. Wir glauben daran. W.", motivierte der Thronfolger die englische Nationalelf in seiner Instagram-Story.

Getty Images König Charles, Mai 2024

Getty Images Prinz William, britischer Thronfolger

