Wie knuffig! Jenna Dewan teilt Schnappschuss mit ihren Kids

Seit Kurzem ist Jenna Dewan (43) stolze Mama von drei Kindern. Auf Instagram teilt die Schauspielerin seither immer wieder private Einblicke in ihren Familienalltag – so wie jetzt auch. Mit einer neuen Bilderreihe lässt sie die letzten aufregenden Wochen Revue passieren. Darunter befindet sich auch ein niedliches Familienbild, das sie mit all ihren Sprösslingen zeigt. "Zuhause", schwärmt Jenna und fügt dem Beitrag ein weißes Herz-Emoji hinzu.

Dass die 43-Jährige so transparente Eindrücke teilt, stößt bei ihren Fans auf große Begeisterung. "Wunderschöne Kinder! Du siehst fantastisch aus" oder "Das ist einfach so kostbar! Du hast drei kleine Engel", lauten dabei nur einige der liebevollen Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an und findet: "Sehr schöne Fotos von dir und deiner Familie."

Im Mai 2013 durfte Jenna gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Channing Tatum (44) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: ihre Tochter Everly (11). Seit April 2018 ist die Beauty mit Steve Kazee (48) liiert, seit Februar 2020 sind die beiden verlobt. Im März desselben Jahres kam ihr Sohn Callum (4) zur Welt. Ende Juni wurden sie erneut Eltern: Die Geburt ihrer Tochter Rhiannon Lee machte ihr Liebesglück vollkommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Rhiannon, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jenna so private Einblicke in ihr Familienleben gewährt? Ich finde es toll, wie transparent sie ist. Ich finde, das muss nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de