Kurz vor dem Tod: Shannen Doherty kündigte neues Projekt an

Vor wenigen Tagen musste Hollywood sich von einer geliebten Schauspielerin verabschieden: Shannen Doherty (✝53) starb an ihrer langjährigen Krebserkrankung. Nur einige Tage vor ihrem Tod veröffentlichte die Schauspielerin eine neue Folge ihres Podcasts "Let's Be Clear", in der sie einen ganz besonderen Gast begrüßte. Charmed-Kollegin Holly Marie Combs (50) und sie plauderten über ihre gemeinsame Zeit bei der beliebten Hit-Serie. Außerdem teilten die beiden aufregende Neuigkeiten mit den Zuhörern: Shannen wollte fortan an Hollys Podcast teilnehmen, in dem sie mit zwei anderen Cast-Mitgliedern alte Folgen der Show gucken und auswerten wollten.

Während Shannens Podcast witzelte Holly, dass sie ihre Freundin schon vor 18 Monaten gefragt hätte, bei der Show mitzumachen. Doch Shannen verteidigte sich: "Ich wusste damals nicht, was ein Podcast eigentlich ist. Ich verstand nicht, warum es keine Verträge gab und keine Bezahlung." Zudem hatte sie Bedenken, dass die Fans des Podcasts sie nicht mögen würden. Zusammen mit Brian Krause (55) und Drew Fuller sei Holly ein eingespieltes Team und Shannen hatte sich Sorgen gemacht, nicht dazuzupassen. "Aber das liegt nur daran, weil ich immer von Ablehnung ausgehe", erklärte sie weiter. Die erste Folge des Quartetts wurde am selben Tag veröffentlicht wie Shannens letzter Podcast. Es ist unklar, wie viele Folgen sie gemeinsam aufnehmen konnten, bevor Shannen starb.

Zu Zeiten ihrer gemeinsamen Serie verkörperten Shannen und Holly an der Seite von Alyssa Milano (51) die drei Halliwell-Schwestern. Hinter den Kulissen war das Verhältnis zwischen Shannen und Alyssa allerdings nicht immer rosig gewesen: Angeblich sei Alyssa am Ausstieg von Shannen nach der dritten Staffel schuld gewesen. Jedoch veröffentlichte auch sie ein Statement zum Tod der Schauspielerin gegenüber EW: "Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde, und die Welt ist ohne sie ärmer. Mein Beileid an alle, die sie geliebt haben."

Getty Images Shannen Doherty und Holly Marie Combs, Schauspielerinnen

Getty Images "Charmed"-Stars Alyssa Milano, Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Jahr 1999

