Pietro Lombardi holt wieder aus: Jetzt gegen Julian Engels

Zwischen Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) herrscht dicke Luft. Seit Sonntag verteilen die Co-Eltern von Alessio (9) fiese Spitzen im Netz gegeneinander, weil sie sich offenbar in Sachen Erziehung nicht einig sind. Auch Sarahs neuer Mann Julian Engels (31) hat zu dem Thema etwas zu sagen. "Wir sind dir gegenüber aus Anstand immer respektvoll. [...] Du kannst wirklich froh sein, dass wir immer zu allem unseren Mund halten", schreibt der Fußballspieler auf Instagram. Doch das lässt Pietro nicht auf sich sitzen. In seiner Story schießt er zurück: "Ich weiß nicht, ob du zu Hause den Mund halten musst, aber hier musst du es nicht. [...] Du hältst deinen Mund, weil du nichts zu sagen hast."

Der DSDS-Juror wirft Julian vor, er würde ihn als Vater nicht respektieren. "Warum speicherst du dich dann bei meinem Sohn in seiner Uhr als Vater ein, mit deinem Kopf, mit deinem Gesicht? Wo ist der Respekt?", fragt er wütend. Nach der Ansage an Sarahs neuen Partner zeigt sich der Musiker dann doch wieder versöhnlich. In einer weiteren Instagram-Story macht Pietro deutlich: "Ich hoffe, das Thema ist jetzt zu. Lass uns das hier nicht als Krieg ausschlachten. Weil es gibt einen, der darunter leidet, und das ist der kleine Junge, der hier gerade glücklich ist."

Was war der Auslöser für den Streit des einstigen Ehepaars? Sarah macht zurzeit mit ihrer Familie Urlaub in Japan. Im Netz wurde die Sängerin gefragt, warum Alessio nicht mit von der Partie ist. "In meinem Leben gibt es Bereiche, die für mich aus guten Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören", antwortet die 31-Jährige mit kryptischen Worten. Für Pietro, der momentan mit Alessio auf Mallorca urlaubt, ist das offenbar ein eindeutiger Angriff. "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst", wütet er im Anschluss auf Instagram.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Leano (links) und Alessio (rechts)

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

