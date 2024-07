"Therapie schlägt an": Patrice Aminati glücklich über Erfolg

Patrice Aminati leidet an Hautkrebs – jetzt meldet sie sich mit einer erfreulichen Nachricht bei ihren Followern auf Instagram. "Eine Hautmetastase am Bauch, die ich fühlte, tasten und immer größer werden sah, deren wachsende Erhebung mir über Wochen den Angstschweiß ins Gesicht trieb – ist weg", offenbart sie und führt weiter fort: "Und jetzt: Sie ist weg, sie ist wirklich weg! Ich kann es kaum glauben und tue es doch – die Therapie schlägt an."

Die 29-Jährige teilt in ihrem Beitrag in den sozialen Medien noch wichtige Worte mit: "Haltet die schönen, die guten Momente fest. Zeit ist endlich – lasst uns die schönen Dinge sichtbar und unendlich machen." Die Dresdnerin dankt ihren Fans, dass sie sie unterstützt haben und schreibt: "Ich danke euch für eure Wünsche, Gebete – ja, es gab sogar einen Kreis von Menschen, die gemeinsam für mich gebetet haben – ich bin so ergriffen." Trotzdem liegt vor ihr noch eine anstrengende Zeit, wie sie erzählt: "Der Weg ist noch lang, ich gehe den Weg weiter. Aber endlich ist Licht am Horizont, endlich habe ich Hoffnung."

Patrice gab im vergangenen Jahr bekannt, dass sie an Hautkrebs leidet. Nachdem ihre befallenen Lymphknoten entfernt worden waren, streute der Krebs Mitte März erneut. "Metastasen in der Lunge. [...] Meine Frau muss in den nächsten Wochen Infusionen zu sich nehmen. Es ist gut behandelbar", erklärte Daniel (50) in einem Instagram-Video. Vor wenigen Tagen gab ihr Mann bereits in den sozialen Netzwerken bekannt, dass es "Licht am Ende des Tunnels" gäbe und seine Frau auf einem guten Wege sei.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Juli 2024

Instagram / danielaminati Patrice Aminati und Daniel Aminati

