Das gab Natalie Portman während der Scheidung wieder Kraft

Dieses Jahr begann für Natalie Portman (43) etwas holprig: In den vergangenen Wintermonaten hatte die Schauspielerin ihre Scheidung von Benjamin Millepied (47) abgeschlossen. Wie die "Mai Dezember"-Darstellerin nun während der Today Show erzählt, gab es trotzdem einen Moment während dieser Zeit, den sie gut in Erinnerung behalten hat. Im Januar ist Natalie zufällig auf niemand anderen als Rihanna (36) getroffen! Vor einer Fashionshow des Modehauses Dior begegneten die beiden Damen sich und wechselten ein paar Worte, bevor sie sich kurz umarmten. Wie die Schauspielerin jetzt verrät, wird sie "auf ewig dankbar" für diesen Moment sein. "Ich meine, ich liebe sie einfach", fügt sie verschmitzt hinzu.

Aber was hat die Musikikone der "Star Wars"-Bekanntheit denn gesagt, das so einen Eindruck hinterlassen hat? In den viralen Videos von damals hört man, wie Rihanna Natalie als "auf ewig die heißeste Frau in Hollywood" bezeichnet hatte. Das hatte der Schauspielerin viel bedeutet – besonders wenn man bedenkt, dass ihr Ex sie Gerüchten zufolge mit einer jüngeren Frau betrogen hatte. Auch im aktuellen Interview schwärmt Natalie noch von diesem Ego-Booster von der "Diamonds"-Sängerin. "Es war genau das, was ich in diesem Moment in meinem Leben gebraucht hatte. Ich meine, sie ist die Heißeste, wenn wir ehrlich sind", meint sie.

Wie dankbar Natalie für die Unterstützung ihrer Liebsten ist, teilte sie auch schon an ihrem Geburtstag. Da postete sie eine Reihe von Bildern auf ihrem Instagram-Account, die sie mit ihren engsten Freunden zeigt. Dazu schrieb sie: "Dieses Jahr an meinem Geburtstag möchte ich meine Dankbarkeit für meine Freunde aussprechen, die mich immer wieder aufrichten." Die Scheidung hatte sie lange Zeit geheim gehalten und im Privaten abgewickelt.

Getty Images Rihanna im Juni 2024

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman bei einem Event im Oktober 2021

