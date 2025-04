Nach Scheidung: So sieht Natalie Portmans Leben jetzt aus

Natalie Portman (43) hat kürzlich in einem Interview Einblicke in ihr neues Leben nach der Scheidung von Benjamin Millepied (47) gegeben. Die Schauspielerin und der Tänzer haben sich im März vergangenes Jahr offiziell scheiden lassen. Nach der Trennung konzentriert sich Natalie vor allem auf ihre beiden Kinder Aleph (13) und Amalia (8). "Meine Kinder sind immer eine Quelle der Freude", verriet sie Jenna Ortega (22) gegenüber bei Interview Magazine. Eine ihrer Hauptprioritäten ist es momentan, ihre Zeit möglichst sinnvoll zwischen Familie und Freunden zu teilen: "Ich verbringe viel Zeit mit meinen Freunden, ihren Kindern und meinen Kindern. Das macht wirklich Spaß."

Im Gespräch teilte Natalie auch mit, dass sie trotz ihrer Rolle als Vollzeit-Mama ihr Engagement als TV-Darstellerin nicht hinten anstellen würde. Dennoch lebe sie ihr Dasein als Mutter mit großer Freude aus. Sie erklärte: "Ich war einfach begeistert, mit dem Menschen, den ich liebte, Kinder zu bekommen." Nach der Trennung scheint der gemeinsame Nachwuchs das verbindende Element zwischen Natalie und ihrem Ex Benjamin zu sein, auch wenn die Details zur Erziehung der Kinder nicht näher beleuchtet wurden.

Die Liebesgeschichte zwischen Natalie und Benjamin begann 2010 am Set des Films "Black Swan", bei dem er als Choreograf tätig war. Die beiden heirateten im Jahr 2012 in einer romantischen Zeremonie und galten lange als Traumpaar in Hollywood. Sie lebten größtenteils ein zurückhaltendes Leben abseits der Öffentlichkeit. Wie People berichtete, war die endgültige Trennung nach über elf Jahren Ehe für die TV-Bekanntheit besonders schwer zu verkraften – doch sie bekam Unterstützung: "Es war anfangs wirklich hart für sie, aber ihre Freunde haben sich um sie geschart und ihr geholfen, das Schlimmste zu überstehen."

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Januar 2015

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Oktober 2019

