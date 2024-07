Das können Fans von "Stranger Things" Staffel fünf erwarten

Die Spannung steigt! Die Dreharbeiten der fünften Staffel von Stranger Things laufen derzeit auf Hochtouren. Nun veröffentlicht Netflix einen Trailer, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Der Clip zeigt die Schauspielstars rund um Millie Bobby Brown (20) und Finn Wolfhard (21) bei ihrer täglichen Arbeit am Set. "Wir sind jetzt etwa zur Hälfte mit den Dreharbeiten fertig und es ist aufregend. Es ist so viel los. Meine Damen und Herren, willkommen zu 'Stranger Things' Staffel fünf", erklären die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (40) vielversprechend zu Beginn des Teasers.

Die fünfte Staffel soll auch gleichzeitig die letzte Staffel der beliebten TV-Show sein. In dem Trailer blickt die Hauptdarstellerin Millie emotional zurück: "Ich habe mit zehn Jahren angefangen, jetzt werde ich 20 Jahre alt. Das fühlt sich sehr seltsam an." Für das große Finale legt sich die gesamte Crew offenbar besonders ins Zeug. "Es ist einfach so aufregend, ich glaube, das wird die beste Staffel bisher", berichtet Noah Schnapp (19) begeistert.

Nicht nur Noah kann es offenbar kaum erwarten. Auch Jamie Campbell Bower (35), der in der vergangenen Staffel den Bösewicht Vecna spielte, verspricht Nervenkitzel in den neuen Episoden: "Staffel vier war groß, aber Staffel fünf fühlt sich definitiv größer an". In den nächsten Folgen wird es offenbar nicht langweilig. Dafür sorgen unter anderem auch neue Gesichter. Denn wie aus dem Trailer hervorgeht, sind in diesem Jahr unter anderem die Schauspieler Nell Fisher, Jake Connelly und Alex Breaux zu dem Cast hinzugestoßen.

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

Getty Images Alex Breaux im Mai 2019

