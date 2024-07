Ein weiterer neuer Hund: Petition will Katie Price stoppen!

Gegenwind für Katie Price (46)! Eine Petition, die sich gegen den Besitz von Haustieren durch die Reality-TV-Bekanntheit ausspricht, erreicht 36.000 Unterschriften, nachdem sich die fünffache Mutter erneut einen Hund zugelegt hatte. Das OnlyFans-Model entschied sich nach einem Säureangriff auf ihr Auto für den pelzigen Familienzuwachs, um sie zu schützen. Die Kritiker sind allerdings in Sorge um das Wohlergehen des Vierbeiners, nachdem bereits sieben Tiere in Katies Obhut ums Leben gekommen waren. Die Petition wurde 2020 ins Leben gerufen.

Mehrere tierische Lebewesen verloren bereits auf tragische Art und Weise ihr Leben. 2018 brach beispielsweise eines ihrer Pferde von der Koppel aus und wurde auf der Fernverkehrsstraße A24 getötet. Dieses Schicksal ereilte auch mehrere Hunde, die auf derselben Schnellstraße verunglückten. Aber auch das Chamäleon Marvin kam durch mysteriöse Umstände ums Leben: Die fünffache Mutter behauptete damals, dass die Familienechse an einem gebrochenen Herzen gestorben sei. Grund hierfür: Der Umzug ihrer Kinder Junior Savva (19) und Princess Andre (17) zu ihrem Ex Peter Andre (51).

Von Katies fahrlässigem Verhalten hat mittlerweile auch die Tierrechtsorganisation PETA Wind bekommen: Laut Berichten von The Sun bot die Organisation ihr 5.000 Euro, wenn sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung unterschreibt, in der sie zusichert, nie wieder Tiere zu halten. "Ihre Absichten mögen zwar gut sein, aber die ständig wachsende Zahl von Tieren, die entweder unter Ihrer Aufsicht gestorben sind oder weggegeben wurden, ist nicht zu ignorieren, und die Menschen sind zu Recht besorgt", hieß es in dem Brief, der an die Britin ging.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Pferd Wallis

Jules Annan / Avalon Katie Price im Januar 2023 in London

