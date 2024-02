Für Haustierverbot: PETA bietet Katie Price über 5.000 Euro!

Katie Price (45) steht unter Beschuss! Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte in der Vergangenheit rund um ihre Haustiere für viele Negativschlagzeilen. Innerhalb der vergangenen vier Jahre starben mindestens sieben ihrer Vierbeiner auf tragische Weise. Außerdem gab sie einige ihrer Tiere ab, nur um kurz darauf ein neues Tier ins Haus zu holen. Die Tierschutzorganisation PETA hat von Katies Verhalten allmählich genug und bietet dem TV-Star nun sogar einen Geld-Deal an!

Wie The Sun berichtet, will die Organisation Katie circa 5.000 Euro zahlen, wenn diese eine rechtsverbindliche Vereinbarung unterschreibt, in der sie verspricht, sich nie wieder ein Tier anzuschaffen. "Ihre Absichten mögen zwar gut sein, aber die ständig wachsende Zahl von Tieren, die entweder unter Ihrer Aufsicht gestorben sind oder weggegeben wurden, ist nicht zu ignorieren, und die Menschen sind zu Recht besorgt", heißt es in einem Brief an das It-Girl.

Bei Katie scheint es aktuell alles andere als rundzulaufen. Das Model soll Schulden in Höhe von drei Millionen Euro angehäuft haben. Vor wenigen Tagen wurden deshalb sogar mehrere Gegenstände aus Katies Haus sowie zahlreiche Autos von einem Gerichtsvollzieher beschlagnahmt.

