Keine Reue: So denkt Meagan Good heute über Ehe mit Ex DeVon

Im Jahr 2012 hatten für Meagan Good (42) und DeVon Franklin die Hochzeitsglocken geläutet. Neun Jahre später ließen sie sich wieder scheiden. Im Interview mit People verrät die Schauspielerin jetzt, dass sie ihren Ex immer noch sehr schätzt, "ungeachtet der Trennung". "Ich meine unabhängig davon, dass die Ehe geendet hat und ich enttäuscht war. Was ich sagen will, ist, dass wir viel gegeben und viel bekommen haben. Es gibt nichts, was ich an meiner Ehe bereue, und es gibt nichts, was ich an der Person bereue, die ich geheiratet habe", erklärt sie ihren Standpunkt.

Die 42-Jährige sei eigentlich sogar sehr dankbar für die Erfahrungen, die sie mit DeVon gemacht hat. Sie sei dadurch sehr gewachsen, erzählt sie offen im Gespräch und erinnert sich: "Ich war trotzdem unglaublich verletzt. Ich war trotz allem wirklich am Boden zerstört. Ich war unglaublich wütend, und ich bin mir sicher, dass er es auch war." Obwohl die Ehe der beiden nicht funktioniert hat, empfindet sie trotzdem noch eine "aufrichtige Liebe" für den Produzenten. Die beiden sind "weiterhin Freunde". "Wenn er seine Person findet, werde ich glücklich für ihn sein. Ich will das für ihn", schließt der "Day Shift"-Star.

Aktuell ist Meagan mit Jonathan Majors (34) liiert. Der Schauspieler war im vergangenen Jahr wegen Körperverletzung und Belästigung von seiner Ex-Freundin angezeigt worden. Nach einem gerichtlichen Prozess wurde er für schuldig erklärt und zu einem einjährigen Interventionsprogramm verurteilt. Diese Kontroverse hätte ihn auch erst mal davon abgehalten, eine Beziehung mit Meagan zu beginnen, erzählt das Model. "Er wollte mich beschützen", meint sie heute dazu.

Getty Images DeVon Franklin und Meagan Good, Ex-Partner

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, 2023 bei AAFCA Special Achievement Awards Luncheon

