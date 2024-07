Trotz Kontroversen: Deshalb steht Meagan zu Jonathan Majors!

Meagan Good (42) hält fest zu ihrem Partner Jonathan Majors (34) – und das, obwohl der Schauspieler vor Gericht für schuldig befunden wurde. Im vergangenen Jahr wurde Jonathan vorgeworfen, seine Ex-Freundin Grace Jabbari körperlich angegangen zu sein. Auch nach seinem Schuldspruch stärkte ihm seine Partnerin Meagan den Rücken – denn sie glaubt offenbar weiterhin an die Unschuld ihres Liebsten. "Diejenigen, die dir den Vorteil des Zweifels geben wollen, werden es tun. Und diejenigen, die es nicht tun, tun es nicht. Und es gibt nichts, was man dagegen tun kann", erklärt sie im Interview mit People. Zudem beschreibt sich die Schauspielerin als "jemanden, der unglaublich rebellisch ist, wenn ich an etwas und an jemanden glaube".

Als der Schuldspruch Ende des vergangenen Jahres gesprochen wurde, waren sowohl Meagan als auch Jonathan schockiert, denn die beiden hätten mit einem anderen Urteil gerechnet. Wie sehr Jonathan auch nach der Verurteilung auf seine Unschuld pocht, wurde in einem Statement seiner Anwältin deutlich, welches dem Newsportal vorlag: "Herr Majors ist Gott, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans dankbar für ihre Liebe und Unterstützung während dieser erschütternden acht Monate. Herr Majors hat immer noch Vertrauen in den Prozess und freut sich darauf, seinen Namen vollständig reinzuwaschen."

Jonathan und Meagan sind offiziell seit Mai 2023 ein Paar. Trotz ihrer jungen Beziehung haben sie schon so einige Tiefen in ihrer Beziehung durchlebt – allen voran die Verurteilung des "Creed III: Rocky's Legacy"-Darstellers. Doch anscheinend hat sie diese schwere Zeit nur noch enger zusammengeschweißt. Während und nach dem Prozess wich Meagan nicht von der Seite ihres Liebsten und zeigte in der Öffentlichkeit immer wieder, wie sehr sie hinter Jonathan steht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meagan Good, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Majors bei der "Ant-Man"-Premiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Meagans Entschlossenheit, trotz der Kontroversen zu Jonathan zu stehen? Bewundernswert! Er kann sich wirklich auf sie verlassen. Hmm, ich wäre da an ihrer Stelle etwas vorsichtiger... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de