Scheidung: So teilen Kurt und Shannen Doherty ihr Vermögen

Shannen Doherty (✝53) brachte ihre offenen Angelegenheiten wohl noch zu Ende. Nur einen Tag bevor die Schauspielerin verstarb, erzielte sie eine Einigung mit ihrem Ex Kurt Iswarienko in Sachen Scheidung. Laut OK! Magazine soll die Villa in Malibu im Wert von rund 5,5 Millionen in das Erbe der Verstorbenen wandern, inklusive aller Möbel, Kunstwerke und anderer persönlicher Gegenstände. Darunter soll sogar ein Gemälde von Salvador Dalí sein. An Kurt gehen unter anderem die Rechte an mehreren Bankkonten und seiner Sammlung von Vintage-Gibson-Gitarren. Auch das Leichtflugzeug des Ex-Paares, eine Mooney M20, geht an den Fotografen – jedoch soll er seiner verstorbenen Ex-Frau dafür umgerechnet rund 920.000 Euro als Erlös zahlen.

Vor Shannens Tod hatten sich die beiden um Unterhalt gestritten. Da sie wegen ihrer Erkrankung nicht mehr in der Lage war zu arbeiten, hatte die Charmed-Bekanntheit rückwirkend Unterhaltszahlungen in Höhe von 14.300 Euro eingefordert – Kurt sei dieser Forderung jedoch nie gefolgt. Vor Gericht soll Shannen ihm vorgeworfen haben, die Streitigkeit bewusst auszusitzen und auf ihren Tod zu warten. Nach ihrem Tod brachte ihre Freundin Tara Furiani diese Vorwürfe erneut ans Licht. "Shan hat alles verloren, einschließlich ihrer Versicherung, und ihr Ehemann hat sich mit der Einkommensermittlung vor Gericht Zeit gelassen, um ein Urteil oder eine Zahlung bis zu ihrem Tod hinauszuzögern", behauptete sie jüngst auf LinkedIn.

Ob aus Geldsorgen oder aus Lust an der Sache – kurz vor ihrem Ableben hatte Shannen doch noch ein neues Projekt angekündigt. Sie wollte am Podcast von ihrer Kollegin Holly Marie Combs (50) mitwirken, in dem die Schauspielerin alte Folgen ihrer Show "Charmed" guckt und auswertet. Fünf Episoden konnten Shannen und Holly noch gemeinsam aufnehmen, die bald veröffentlicht werden sollen.

Getty Images Kurt Iswarienko und Shannen Doherty bei einem Event im Jahr 2009

Getty Images Alyssa Milano, Shannen Doherty und Holly Marie Combs in "Charmed"

