Shannen Dohertys "Charmed"-Podcast wird noch ausgestrahlt

Shannen Doherty (✝53) ist tot, doch ihre Stimme wird noch einmal zu hören sein. Die Schauspielerin, die durch die Rolle der Prue Halliwell in der Serie "Charmed" bekannt wurde, ist am Samstag im Alter von 53 Jahren an Brustkrebs gestorben. Bereits am Montagmorgen, nur wenige Stunden nachdem die Nachricht ihres Todes bekannt wurde, sprach ihr ehemaliger Kollege Brian Krause (55) in einem emotionalen Moment im "House of Halliwell"-Podcast darüber. Die Show befasst sich mit der Serie Charmed, und es wurden bereits einige Episoden mit der Verstorbenen aufgenommen. "Diese Serie, dieser Charakter, dieser Podcast bedeutete Shannen so viel, dass sie es kaum erwarten konnte, ihn mit allen 'Charmed'-Fans zu teilen. Wir wollen ihr Andenken ehren und Shannens Wunsch erfüllen, indem wir die ersten fünf Episoden ausstrahlen, die sie vor ihrem Tod aufgenommen hat", erklärt Brian.

Co-Hosts des Podcasts sind neben Brian und Shannen auch Holly Marie Combs und Drew Fuller. Alle sind tief erschüttert über den Tod ihrer Kollegin und langjährigen Freundin. Holly verfasste bereits einen herzzerreißenden Text, in dem sie ihre Trauer für ihre Serienschwester ausdrückte. "Meine bessere Hälfte seit 31 Jahren. Ich habe eine Leere in der Brust und kann nicht mehr atmen. [...] Ich weiß, dass dein unsterblicher Geist in mir und meinen Kindern weiterleben wird, die du wie deine eigenen Kinder geliebt hast", schrieb sie auf Instagram zu einer Bilderreihe der beiden. Abschließend betonte sie: "Du warst und wirst für immer meine Schwester sein. Ich liebe dich."

Shannen hinterlässt bleibende Eindrücke bei ihren Kollegen und Fans. Im Jahr 2015 wurde bei ihr Brustkrebs im vierten Stadium diagnostiziert, der 2020 in Form von Hirnmetastasen erneut auftrat. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen war sie in verschiedenen Projekten aktiv und traf weiterhin weltweit ihre Fans. Sie blieb stets optimistisch und voller Hoffnung. Doch am 13. Juli erlag sie ihrer Erkrankung, wie ihre Pressesprecherin gegenüber People mitteilte. Ihre Familie sowie ihr geliebter Hund Bowie seien bei ihr gewesen, als sie starb.

Anzeige Anzeige

Instagram / thehmc Shannen Doherty und Holly Marie Combs

Anzeige Anzeige

Shannen Doherty 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Podcast-Folgen trotz Shannens Tod ausgestrahlt werden? Sehr gut. Das ist ein schönes Andenken an sie. Na ja. Ich finde das etwas unpassend – so kurz nach ihrem Tod. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de