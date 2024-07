So süß kümmert sich Prinzessin Charlotte um ihre Mama Kate

Seit wenigen Monaten ist nun schon bekannt, dass Prinzessin Kate (42) an Krebs erkrankt ist. Seither sind die öffentlichen Auftritte der Frau des Thronfolgers dezimiert. Die Diagnose ist wohl besonders für die Kinder der einst bürgerlichen Royal niederschmetternd. Töchterchen Charlotte (9) soll sich in dieser schweren Zeit aber rührend um ihre Mama kümmern. "Ich glaube, es gibt eine besondere Verbindung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter, und während Charlotte älter wird und den Schock, dass ihre Mutter krank ist, verkraften muss, bin ich mir sicher, dass dieses Band nur noch stärker wird", vermutet die Königshausexpertin Jennie Bond im Gespräch mit OK! und fügt noch hinzu: "Charlotte ist nun in einem Alter, in dem sie vermutlich das Gefühl hat, dass sie die Rollen umkehren kann und sich um ihre Mutter kümmern kann, während sie sich erholt."

In dieser Hinsicht sei die Neunjährige wohl ganz wie ihre Mama. "Charlotte zeigt mit jeder Faser, dass sie sehr nach Catherine kommt – im Aussehen und ihrer Liebe zum Sport und zum Draußensein", fährt Jennie fort. "Ich bin mir sicher, wenn mehr Zeit verstreicht, werden sie nicht nur Mutter und Tochter sein, sondern auch großartige Freunde, so wie Catherine und ihre Mutter Carole (69)", zeigt sich die Expertin zudem sicher.

Auch auf ihren Ehemann kann sich Kate stets verlassen – der ist eine große Unterstützung für die stilsichere Britin. "Er hat eine Menge Verantwortung auf sich genommen", berichtete ein Insider gegenüber OK!. Davon sei die Mutter seiner Kinder extrem ergriffen. "Kate hat die Veränderung gesehen und sie ist wirklich gerührt von all dem, was er tut. Nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder", verriet die Quelle weiter.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei Trooping the Colour im Juni 2024

