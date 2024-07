Prinz William ohne Prinzessin Kate bei Charity-Polo-Spiel

Kate Middleton (42) unterstützte ihren Ehemann Prinz William (42) nicht bei seinem alljährlichen Charity-Polo-Spiel. In den vergangenen Jahren war die Royal-Lady stets mit von der Partie, wenn sich ihr Mann für den wohltätigen Zweck aufs Pferd geschwungen hat. Doch beim gestrigen Match feuerte sie ihren Gatten nicht an. Dennoch bekam der Thronfolger bei seinem 13. Polo-Turnier ein wenig royale Unterstützung: Wie People berichtet, war sein Cousin Peter Phillips (46) mit seiner Partnerin Harriet Sperlin anwesend.

Dieses Jahr blieb Kate dem Charity-Event fern, da sie sich weiterhin einer Chemotherapie gegen eine nicht näher spezifizierte Krebsart unterzieht. Nach einer Bauchoperation Anfang Januar hielt sich die Prinzessin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Am 22. März gab sie dann bekannt, dass sie an Krebs erkrankt sei und ihre öffentlichen Aufgaben vorübergehend ruhen lasse, um sich auf die Behandlung zu konzentrieren. Die genauen Umstände ihrer Erkrankung sind unklar – Kate verriet bisher nur wenige Details zu ihrer Diagnose.

Vor Kurzem veröffentlichte die 42-Jährige ein Gesundheitsupdate und schilderte, dass es gute und schlechte Tage während ihrer Chemotherapie gebe. "Ich mache gute Fortschritte, aber es gibt Tage, an denen man sich schwach und müde fühlt und sich ausruhen muss", schrieb sie unter ein Foto auf ihrem Instagram-Account. Kate plant, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, ist aber noch nicht vollständig genesen. Der Kensington Palace betonte zuvor, dass sie den nötigen Raum zur Erholung braucht und erst zurückkehren wird, wenn die Ärzte ihr grünes Licht geben. Bisher nahm sie nur an einer öffentlichen Veranstaltung seit ihrer Krebsdiagnose teil: der Militärparade Trooping the Colour zu Ehren des Geburtstags von König Charles (75).

Ob sich Kate beim diesjährigen Wimbledon-Turnier noch zeigen wird, ist auch noch unklar – eigentlich ist sie als Tennis-Fan stets dabei. Die Final-Matches finden an diesem Wochenende statt, bisher äußerte sich der Palast aber noch nicht dazu, ob die Dreifach-Mama daran teilnehmen wird. Der frühere Royal-Butler Paul Burrell (66) erklärte kürzlich gegenüber Closer, dass William als "beschützender Ehemann" letztlich entscheide, ob Kate fit genug für einen Besuch sei. "William hat das Sagen in diesem Haushalt, und er wird entscheiden, ob es ihr gut genug geht, denn er ist derjenige, der die Familie beschützt – und zwar mit aller Kraft", sagte der Brite. Der ehemalige royale Angestellte hielt es jedoch für "sehr wahrscheinlich", dass Kate das Turnier besuchen würde, falls ihre Gesundheit es erlaube. Besonders Kates bedingungsloses Vertrauen in William sei entscheidend: "Ich glaube, sie vertraut William bedingungslos und er hat das letzte Wort."

Getty Images Prinz William beim Royal-Charity-Polo-Cup 2024

Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal-Charity-Polo-Cup 2023

Prinzessin Kate im Dezember 2023

