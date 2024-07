"Verdammt aufregend": Adele freut sich auf München-Konzerte

Im August wird Adele Adkins (36) zehn Auftritte in München vor jeweils 80.000 Menschen haben. Dafür bekommt die britische Sängerin ein eigens für sie errichtetes Pop-up-Stadion. Der Baustelle stattete sie einen Besuch ab und teilte die Eindrücke davon auf Instagram. "Das ist alles ein bisschen verdammt aufregend", schrieb Adele zu mehreren Schnappschüssen, die die Musikerin unter anderem in Warnweste oder lächelnd in einem Baustellenfahrzeug zeigen. Die "Hello"-Interpretin scheint sich riesig auf ihre Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt zu freuen!

Nicht nur Adele scheint ganz aus dem Häuschen zu sein. Auch Palina Rojinski (39) freut sich auf den Besuch der Stimmgewalt. Die Moderatorin kommentiert unter Adeles Beitrag, dass sie es "kaum erwarten" könne. Die Fans der Sängerin deuten an, die Show ihres Idols mit viel Leben zu füllen: "München war noch nie so gut besucht."

Die insgesamt zehn Konzerte werden spektakulär, wie Adele im Interview mit 3Sat ausplauderte. In dem riesigen Pop-up-Stadion werde extra für die Shows ein Mega-Screen installiert: Circa 120 Meter breit soll die riesige Leinwand sein – damit sei sie die bislang größte, die je bei einem Konzert eingesetzt wurde. Das sei der "Rolling In The Deep"-Interpretin sehr wichtig gewesen, denn: "Die Leute wollen dein Gesicht, damit sie sehen: Du bist es."

