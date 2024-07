Dieses Armband schützt Prinzessin Charlotte vor Unglück!

Prinzessin Charlotte (9) begleitete ihre Mama Prinzessin Kate (42) zum Finale in Wimbledon. Einigen Fans wird aufgefallen sein, dass die Mini-Royal ein paar besondere Armbänder am Handgelenk trug. Darunter befand sich auch ein goldenes mit einem türkisen Stein dran. Wie Bunte berichtet, handelt es sich dabei um ein sogenanntes Nazar-Amulett. Das Auge soll vor dem Bösen beschützen und den Träger vor Unglück bewahren. Woher Charlotte das Armband hat, ist unklar, allerdings stammt das Symbol aus dem orientalischen Raum – möglich ist daher, dass es sich um ein Gastgeschenk handelt, das ihre Eltern vergangenes Jahr bei der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein (30) und seiner Frau Prinzessin Rajwa (30) erhielten.

Bei ihrem Besuch in Wimbledon war deutlich zu sehen, dass Charlotte und ihre Mutter eine enge Beziehung verbindet. Die beiden hatten sichtlich Spaß bei der gemeinsamen Zeit. Dass ihre Tochter eine besondere Rolle bei der Genesung von ihrer Krebserkrankung spielt, meint auch die Royal-Expertin Jennie Bond. "Ich glaube, es gibt eine besondere Verbindung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter und während Charlotte älter wird und den Schock, dass ihre Mutter krank ist, verkraften muss, bin ich mir sicher, dass dieses Band nur noch stärker wird", schätzt die Journalistin das Mutter-Tochter-Band gegenüber OK! ein. Sie sei überzeugt, dass Charlotte sich in der Zeit der Genesung fleißig um ihre Mama gekümmert habe.

Charlotte ist das mittlere Kind von Kate und ihrem Mann Prinz William (42). Damit wird sie zwar nicht Königin werden, aber eines Tages den Titel Princess Royal tragen. Ihre beiden Brüder scheint die Neunjährige dennoch gut im Griff zu haben. Beim Treffen mit den NFL-Stars Travis (34) und Jason Kelce (36) fiel nämlich auf, dass vor allem Charlotte begeisterte Fragen stellte, meint der ehemalige Korrespondent Charles Rae. "Es zeigt einfach, dass von den drei Kindern Charlotte diejenige ist, die das Nest beherrscht. Da gibt es keinen Zweifel", erklärte er im Gespräch mit The Sun.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate im Juni 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte im Mai 2024

